1400 kilometri pa Jaunzēlandi: neizsīkstoša brīvības un bada sajūta

Antropoloģijā ir jēdziens "pārejas rituāli", kas nozīmē pāreju no viena dzīves stāvokļa uz citu. Kaut arī jēdziens ir saistīts ar reliģiju, mūsdienās arvien biežāk to pielieto, arī apzīmējot notikumus, kas radikāli mainījuši cilvēka dzīvi. Arī Ievai Lauciņai šis jēdziens nav svešs – viņa savu divu mēnešu pārgājienu pa Jaunzēlandes taku "Te Araroa" pārliecinoši sauc par jaunas dzīves sākumu. Pārgājiens nav tikai fizisks izaicinājums, bet galvenokārt cīņa ar saviem iekšējiem dēmoniem, kas bieži vien neļauj mums piedzīvot to, ko tik ļoti vēlamies.

Nosaukums "Te Araroa" nozīmē garais ceļš, kas pilnībā atbilst takas būtībai. Kopumā takas garums ir 3000 kilometru, un tā šķērso dienvidu un ziemeļu salas. Mūsdienās taka ir kļuvusi ļoti populāra. Lai varētu saprast, cik šis maršruts ir populārs, to var salīdzināt ar Eiropas zināmāko pārgājienu maršrutu "Santjago de Kompostela". Ceļotāji no visas pasaules dodas pārgājienā pa Jaunzēlandes garāko taku. Arī Ieva šeit satika dažādu valstu pārstāvjus – sākot no Kanādas un beidzot ar Franciju. Arī latviešu vidū šī taka kļūst arvien populārāka.

Foto: Privātais arhīvs

Ziemeļu salas taka vijas cauri kalnu grēdām, tieši tādēļ Ieva izvēlējās šo maršrutu.

Kā saka Ieva, lai saprastu, kādēļ viņa mēroja 1400 kilometrus pa Jaunzēlandes kalniem, ir nepieciešama retrospektīva jeb atskats pagātnē. Un sākums it nemaz nav meklējams Jaunzēlandē, bet gan Eiropas ziemeļos – Norvēģijā, Nordkapā, kur vasarā vidējā gaisa temperatūra ir plus septiņi grādi. Ieva trīs vasaras pēc kārtas šeit strādāja viesnīcas uzņemšanā. "Laiks Nordkapā ir ļoti nepatīkams, tāpēc tūristi parasti daudz laika pavadīja viesnīcā, kur es viņus sagaidīju ar siltu tēju un smaidu, bet viņi man atmaksāja ar stāstiem par saviem ceļojumu piedzīvojumiem," stāsta Ieva. Tā viņa laika gaitā uzkrāja krietnu vācelīti ar visai trakām idejām par pasaules apceļošanu. Taču pati atzīst, ka lielākais iedvesmas avots bija Kārlis Bardelis, kurš uz pāris dienām bija ieradies Nordkapā. Kopš tā laika abi ir sadraudzējušies, un Ieva pastāvīgi sekoja viņa ceļojumiem, līdz vienā brīdī saprata, ka pašai tas šķiet ļoti vilinoši.

"Kivīši" aicina uz Jaunzēlandi