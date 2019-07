Ceļojuma piezīmes: Kā latvieši brauca Indonēzijas vulkāna 'bērniņu' lūkoties

Džakartā sutu jūtam uzreiz. Piezemējamies akurāt pēc saraksta 13.55. Esam sabaidītas, ka, laužoties cauri pūļiem pēc vīzas, esot jāsūta tie stiprākie un lielākie stāvi, bet izrādās, ka satraukumam nav pamata. Visu dabūjam bez liekas gaidīšanas un stumdīšanās, un pat bagāža ir ieradusies līdz ar mums pilnā gatavībā. Izejot no lidostas termināla, mūs ieskauj tveice un mitrums, un kādi plus 35 grādi, kā arī nemitīgi piedāvājumi mūs jebkur aizvest un nogādāt. Esam lasījušas, ka viena no visuzticamākajām takšu kompānijām esot Zilais putns jeb "BlueBird taxi", to tad nu arī cenšamies uziet. Bet vietējie nav muļķi, viens mums iegrūž sejā vizītkarti ar uzrakstu "BlueBird" un sauc uz savu auto. Pārgurumā viņam arī sekojam un tikai vēlāk, pēc 2,5 nedēļām atgriezušās Džakartā, secinām, ka braukt pēc skaitītāja un ar īsto "BlueBird" taksi ir uz pusi lētāk. Nu nekas, arī 200 000 rūpiju (aptuveni USD 20) mums nešķiet pārmaksāts par 45 minūšu braucienu uz viesnīcu. Šī džipiņa (bez jebkādām takša norādēm) vadītājs mums nemitīgi stāsta kaut ko par sevi, vaicā par mums. Mēs pustransā uzklausām arī jautājumu, uz kuru nāksies atbildēt noliedzoši vēl visu ceļojuma laiku: "Ak, jūs tad uz Bali rīt?" Nē, mēs ar nolūku esam izvairījušies no tūristiskās Bali, jo esam gribējuši sajust īsto Indonēzijas garšu (lai arī varbūt ceļojuma gaitā vienam otram to nāksies nožēlot).

"Yes," saka šoferītis "BelSwiss hotel – good hotel." Jūtamies lepnas par šādu uzslavu un ar cerībām dodamies iekšā visai neuzrunājoša paskata augstceltnē, pie kuras esam nonākušas pēc nepilnas stundas traukšanās caur trokšņaini taurējošiem un kā pa pļavu braucošiem transportlīdzekļu jūkļiem. Atviegloti nopūšos, ka neesam prāta mulsumā kaut kur saplānojuši pie stūres sēsties paši. Fakts, ka braukšana notiek britiski kreisajā pusē, vēl nebūtu nekas, bet ceļa zīmju neesamība, joslu tīri simboliskā funkcija un nemitīgā sazināšanās ar taurēšanu būtu par grūtu pat pieredzējušam Eiropas autobraucējam. Ar rezervāciju viss kārtībā, un pat nepilnīgās angļu valodas saziņas rezultātā visu pamazām noskaidrojam. Istabiņas ir jaukas un sirreālā pretstatā uz ielas redzētajam. Ēkā ir arī baseins un spa salons. Plāns gatavs – iziesim pēc ūdens dehidrētajiem ķermeņiem un tad, ceļabiedrus no Singapūras gaidot, dosimies peldēt un masēt savus sagurušos ķermeņus.

Pēc sulas izejam nedroši – ārā milzu miskaste, bardaks, taurēšana, tveice. Ap stūri neliels pārtikas veikaliņš. Tur blakus no treilera pārdod arī svaigi spiestas sulas, to mums vajag. Kamēr gaidām savu mango sulu (kas, starp citu, man šķiet pat labāka pat par Ēģiptē dzerto), vērojam cilvēkus, kas uz mums lūkojas un smaida, un daži pat sveicina. Ielas otrā pusē pie ēkas, kas atgādina sabiedriskās tualetes, māte savai pusaugu meitai no gariem melniem matiem velk ārā utis. Steigšus dodamies atpakaļ savā sterilajā aklimatizācijas vidē. Pieteikšanās masāžai norit ļoti aptuveni – tieši neviena no trim aiz letes spa salonā stāvošajām meitenēm nesaprot manu tekstu, ka atgriezīsimies pēc stundas un visas 3 gribēsim masēties. Ļaujamies plūsmai (atzīmēšu, ka šī nostāja visa brauciena laikā itin bieži ne tik vien noder vislabāk, bet ir arī vienīgā iespējamā). Pelde ir jauka un atslābinoša. Masāžas salons izrādās visai interesants. Esam izvēlējušies otru lētāko masāžas variantu, kas nes lepno nosaukumu "De Luxe". Mūs ieved katru savā vēsā telpā, kur nedaudz ož pēc cigaretēm (un, protams, ir pelnu trauks, jo pīpē šeit visi un visur un kaut kādas diezgan vienkāršas cigaretes, kas nelāgi smird) un kuras vidū ir matracis un virs tā vingrošanas stienis. Ierodas maza meitenīte superīsos svārciņos un ar aicinošu uzrunu "Yes, Mis?" sāk darbu. Masāža ir laba, neko nevar teikt, bet Dacei pēc tam šķita, ka tikai kapeikas būtu trūcis, līdz tā pārvērstos par erotisko. Viņa turklāt ir piekritusi arī šiatsu masāžas daļai, kur mazā (nenosakāma vecuma) meitene, ar rokām ieķērusies stienī pie griestiem, viņas muguru mīca ar kājām (Dace saka – nu, tām gan bija tvēriens!).

Indonēzijas transporta īpatnības