Ceļojums, kas sākās ar krāpšanu. Uz Austriju ar tīņiem automašīnā

Kādā no Eiropas ceļojumiem bijām redzējuši kriksi Austrijas un nolēmām – jā, šī kalniem bagātā vieta kādreiz jāapskata. Tā šī gada jūlijā mēs ar vīru, diviem tīņiem un trīsgadnieci devāmies autoceļojumā uz Austriju, neplānoti atpakaļceļā iegriežoties Vācijā. Mums un bērniem ceļojuma tops atšķiras.

Kā mūs mēģināja apkrāpt



Plānojot ceļojumu uz Austriju, Vīnē apartamentus meklēju laikus, jo lielajās pilsētās labāk to īpaši neatlikt. Kā parasti, izmantoju vietni "Booking". Guvu apstiprinājumu, bet pēc kāda laika man "WhatsApp" (nevis "Booking" sarakstē ar saimnieku) atnāca ziņa, ka manu bankas karti nevar apstiprināt, lai izmantoju nosūtīto saiti un visu apstiprinu. Kā arī – ja es to neizdarīšu līdz noteiktam laikam, rezervācija tiks dzēsta. Saite sākās ar "booking...". Apartamentu cenas un vietas attiecība bija diezgan laba (bet nebija arī aizdomīgi lēti), tādēļ negribējās zaudēt šo vietu. Vienlaikus – likās aizdomīgi, ka tik sensitīvu informāciju prasa, izmantojot "WhatsApp", kaut arī reizēm kādu informāciju izīrētāji sūtīja arī te. Zvans vīram, kurš vairāk saprot no IT lietām. Viņam arī likās, ka, visticamāk, tā ir krāpniecība, un viņš pārbaudīja vietni, kas taču tik nevainīgi sākas ar "booking...". Tā bija reģistrēta tikai vakar! Skaidrs, ka krāpniecība. Par laimi, šī bija viegli atceļama rezervācija, bez soda naudām. Vienalga negribēju to tā vienkārši atstāt, jo apartamentiem bija labs novērtējums – varbūt mēģinās apkrāpt vēl kādu... Uzrakstīju "Booking", un man vēlāk atnāca informācija, ka, iespējams, mans konts nav bijis drošībā, un piedāvāja uzlikt dubulto aizsardzību.

Nu tad… braucam!

Lai ceļojums būtu, tā teikt, interešu sabalansēts, mēģināju plānot, lai nav pārāk garu pārbraucienu (kaut sākumā un beigās tie, protams, bija garāki) un bērnu interešu un vēlmju ievērošana mītos ar vecāku iecerēm. Tādēļ nevis triecām pašu taisnāko vīli cauri Polijai, bet aizbraucām uz Mazūrijas ezeru apvidu, lai bērniem būtu iecienītās ūdens aktivitātes. Laiku solīja te jauku, te nejauku, galu galā pastaigām bija piemērots, peldēm – ne īsti. Nu labi.