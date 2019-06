Fantastisks ūdenskritums Taizemē, kur peldēties kopā ar draudzīgām zivīm

Iespaidīgākais apskates objekts šeit ir jau minētais Klongnairas ūdenskritums, kas sastāv no divām kaskādēm un gāžas no 25 metrus augstas klints, bet tā vidienē ir divi dabīgi veidoti baseini, kur iespējams peldēties. Strautā pie ūdenskrituma peld tūkstošiem lielāku un mazāku karpu dzimtas zivtiņu, kas nekautrējas paskrubināt arī peldētājus. Interesanti ir arī no malas noskatīties zivju organizētajā kustībā, baram virzoties ap akmeņiem.

Aptuveni 700 metrus tālāk atrodas vēl viens mazāks ūdenskritums.

Ja aizmirsies peldkostīms, tad varu nomierināt, ka parka apmeklētājiem paredzētajā daļā viss ir ļoti civilizēti, un nelielajā tirdziņā pie ieejas iespējams iegādāties gan dvieļus un peldkostīmus, gan dažādus vietējos augļus un atspirdzinājumus. Pie ūdenskrituma ir arī mājīga kafejnīca, kur atvilkt elpu, malkojot ledus kafiju un raugoties ūdens straumē.