"Laikam uzvārīšu sev pelmeņus un uztaisīšu sviestmaizi ar igauņu maizi, pastēti un sālītu gurķi," saka igauniete Kaidi Ēlamā (31), stāstot par saviem dzimšanas dienas plāniem dzimtenē. Pagaidām par pelmeņiem un sviestmaizi Kaidi sapņo, esot Persijas līča krastā Dubaijā.

Nu jau sešus ar pusi gadus Kaidi dzīvo greznajā un saulainajā Dubaijā. Tūkstoš kilometrus no mājām sievieti aizveda sapņu darbs. Viņai vienmēr paticis ceļot, tāpēc stjuartes profesija šķita neticama veiksme.

Liela loma vēlmē strādāt starptautiskā aviokompānijā bija Kaidi klasesbiedrenēm, kuras dažus gadus pirms tam izturēja konkursu aviokompānijā "Abu Dhabi" un visu laiku dalījās ar košām fotogrāfijām no saviem ceļojumiem.

Skatoties uz šiem skaistajiem kadriem no neskaitāmajiem braucieniem, Kaidi arvien vairāk un vairāk pārliecinājās, ka savu dzīvi grib saistīt ar debesīm. "Es izpētīju visu sīkumos, no grafika līdz samaksai, un sapratu, ka šis ir mans sapņu darbs: tu ceļo un tev par to vēl maksā," smejas Kaidi. "Es kārtīgi sagatavojos, aizsūtīju savu CV, izturēju konkursu... un te es esmu."

Tagad Kaidi strādā par biznesa klases stjuarti aviokompānijā "Emirates". Pēc viņas teiktā, līdzās lieliskam darbam viņa priecājas par iespēju dzīvot Dubaijā.

"Tā ir ļoti interesanta un multikulturāla pilsēta, darba devējs par mums labi rūpējas, pilnībā apmaksājot dzīvošanu. Es maksāju par "Wi-Fi" un ikdienas izdevumiem. Lielākajā daļā māju ir baseini un trenažieru zāle. Autobuss tevi sagaida pie mājām un aizved uz darbu.

Strādājot to pašu darbu Eiropā, visticamāk, būtu ievērojami mazāk interesantu un eksotisku galamērķu, zemāka alga un pavisam citi dzīves apstākļi," norāda Kaidi.