Ceļošana un aktīvā atpūta, tostarp avantūras un izaicinoši pārgājieni, ir Diānas Nemmes hobijs jau kopš studiju laikiem. Covid-19 pandēmija, protams, arī šajā jomā ir ieviesusi savas korekcijas, bet tas Diānu tikai mudinājis vairāk iepazīt Latviju, tās dabu un piedāvātās iespējas. Tā viņa apņēmusi noiet visu Jūrtakas maršrutu Latvijas robežās, kas viņai arī izdevies. Gājiena laikā piedzīvotas gan komiskas, gan ekstremālas situācijas, bet, par to stāstot, Diānas seju nepamet smaids, un katrs stāsts tiek pabeigts ar frāzi: "Tas viss ir pārdzīvojams."

Diāna stāsta, ka ideja doties garākā pārgājienā radusies pagājušā gada aprīlī. Viņa vēlējusies noiet daļu Santjago ceļa, sākot no Porto līdz ceļa noslēgumam Spānijā. Lidojuma biļetes jau bija iegādātas, naktsmītnes pirmajām un pēdējām divām dienām jau rezervētas, bet mēs jau zinām, kā tas viss beidzās. Sākās pandēmija, un viss apstājās. Lai arī vairs nebija iespējas doties Santjago ceļā, vēlme pēc garāka pārgājiena gan nebija zudusi. Viens no apsvērumiem maršruta meklēšanā – Diāna ceļā vēlējusies "salikt pa plauktiņiem domas". Tā radusies ideja noiet Jūrtaku, ko viņa arī izdarījusi.

21 dienas laikā Diāna gar jūras piekrasti nogāja 598 kilometrus, kas ir nedaudz vairāk nekā oficiālais Jūrtakas garums Latvijā. Tas tāpēc, ka oficiālajā maršrutā nav ierēķināts ceļš uz naktsmītnēm vai tuvējiem apskates objektiem. Tiesa, Diāna šo gargabalu nenogāja vienā piegājienā, bet gan trijos: maijā viņa devās 11 dienu pārgājienā no Kolkasraga līdz Nidai, jūnijā sešas dienas tika aizvadītas, ejot no Kolkas līdz Lielupes ietekai jūrā, bet jūlijā četras dienas pavadītas, ejot no Ainažu mola līdz Mangaļsalas molam. Pārgājiens sadalīts trīs posmos, jo mājās mammu ļoti gaidījuši 8, 10 un 11 gadus vecie bērni.