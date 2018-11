Tempļi, arheoloģiski brīnumi un spa: Kusko pilsētas tūres apskates vietas

Esot Kusko, ir svarīgi apskatīt ne tikai pilsētas vēsturisko centru vai doties uz Maču Pikču, bet arī maksimāli izmantot laiku šajā kādreizējā inku impērijas galvaspilsētā, lai apskatītu citas vēsturiskas un skaistas vietas pilsētas apkārtnē. Tā iepazīsiet ne tikai spāņu, bet arī inku atstātās pēdas šajā valstī un tās kultūrā.

Viegli un ērti to būs izdarīt, iegādājoties vienas dienas "City tour Cusco" jebkurā pilsētas tūrisma aģentūrā. Jābrīdina, ka, protams, ekskursija spāņu valodā ir lētāka (20 pen/vienam cilvēkam), angļu valodā – dārgāka. Tomēr aģentūru cenas šajā pēdējā gadījumā var diezgan atšķirties, tādēļ vērts salīdzināt kādu trīs aģentūru iekļautos objektus un cenas.

Atceries! Ja esi iegādājies ieejas biļeti visiem ekskursijas apskates objektiem, iegādājoties BTC (par to plašāk šeit), aģentūrai maksā tikai par transporta un gida pakalpojumiem. Ja izvēlies doties ekskursijā pa inku Svēto ieleju ("Valle Sagrado de los Incas"), šeit būs iekļautas arī pusdienas.

Kusko pilsētas tūres laikā iespējams apmeklēt, lūk, šīs vietas.

Templis, kur saplūst inku un spāņu kultūra

Šo tiešām Peru vēsturē svarīgo objektu, proti, "El Templo Qoricancha" iespējams apmeklēt tikai oficiāla gida pavadībā (vairāki no tiem piedāvā savus pakalpojumus pie ieejas durvīm). Protams, izdevīgāk ir to apmeklēt "City tour Cusco" ietvaros. Tūristu skaits šīs vietas apskatei ir liels, tādēļ apmeklētāju grupas tiek sinhronizētas līdz pēdējai minūtei, lai to virzība klosterī no viena apskates objekta uz otru notiktu plūstoši un grupai nebūtu jāgaida.

Foto: Kristiāna Mārtinsone

Klostera būvniecība ilga vairākus gadus līdz to oficiāli iesvētīja 1633. gadā. Tomēr pēc 1650. gada ievērojamās zemestrīcēs ēka tika bojāta. Tās rekonstrukcija ilga līdz pat 1680. gadam. Tā kā klosteris tika uzbūvēts, kā bāzi izmantojot inku "Coricancha" templi, šo vietu varam uzskatīt par vienu no svarīgākajiem inku impērijas reliģiskajiem centriem un noteikti vienu no labākajiem piemēriem inku un spāņu kultūru saplūšanai. "Coricancha" tempļa redzamie fragmenti ir patiesi inku kultūras meistardarbi! Klostera ekspozīciju zālē iespējams apskatīt arī vietēja mākslas virziena "Escuela Cusqueña" gleznas. Tas viss tikai divu kvartālu attālumā no "Plaza de Armas".

Svarīgi! Brīdinu, ka neskatoties uz centieniem pēc iespējas labāk organizēt "Coricancha" apskati, es uzskatu, ka laikā, kad es apmeklēju šo objektu, tūristu grupu skaits, kas vienlaicīgi atradās šajā templī, bija nedaudz par lielu. Reizēm bija grūtības sadzirdēt gidu, jo nācās atrasties ļoti tuvu citai grupai, kur arī gids klāstīja savu stāstījumu. Un, jā, vienu reizi nācās kādas pāris minūtes pagaidīt, lai virzītos uz ekskursijas nākamo pieturvietu – bija tik daudz cilvēku vienuviet, ka vienkārši bija neiespējami tai pietiekoši pietuvoties.

Vieta, kur ik gadu tiek svinēti saulgrieži



Foto: Kristiāna Mārtinsone

"Sacsayhuaman" arheoloģisko vietu veido trīs līmeņu platformas – katra no tām 390 metru garumā. Tās tika uzceltas ar milzīgiem, iezīmētiem akmeņiem, kas pēc tam tika novietoti ar neticamu precizitāti. Varēsi pats savām acīm redzēt līdz pat deviņiem metriem augstus akmeņus, kas sver vairāk nekā 120 tonnas. Inku impērijas laikā Kusko pilsēta, attēlota kartē, veidoja pumas figūru. "Sacsayhuaman" ir šīs pumas galva. Katru gadu 24. jūnijā šeit tiek svinēti saulgrieži – "Inti Raymi" jeb "Fiesta del Sol" (tulkojumā no spāņu valodas: Saules svētki). Inku impērijas laikā šeit tika svinēti arī ziemas saulgrieži.

Arheoloģiskais komplekss, kas veltīts Mātei Zemei

Foto: Kristiāna Mārtinsone

"Qenqo" arheoloģiskais komplekss atrodas tikai viena kilometra attālumā no "Sacsayhuaman". Tā bija inku ceremoniju un kulta vieta veltīta Mātei Zemei. Šajā vietā izceļas tā sauktais amfiteātris. Tiek uzskatīts, ka šeit inki novietoja savus mirušos trapecveida nišās. Līdz šodienai saglabājusies vien puse no sākotnējās struktūras.

Sarkanais cietoksnis

Nākamā pieturas vieta atrodas 10 minūšu attālumā no "Qenqo". "Puca Pucara" (titulattēlā) ir pazīstama kā sarkanais cietoksnis, pateicoties tās akmeņos esošajam, ievērojamajam dzelzs daudzumam. Vēsturnieki uzskata, ka šo vietu inku impērijas laikā izmantoja kā militāro bāzi un atpūtas vietu. Kā arī, iespējams, šī bija stratēģiska vieta, lai rūpētos par "Tambomachay". Šajā vietā var apskatīt arī inku celtās strūklakas, akveduktus un vairākus citus šīs civilizācijas arhitektūras piemērus.

Inku spa

Foto: Kristiāna Mārtinsone

Pēdējā "City tour Cusco" pieturas vieta atrodas tikai septiņu kilometru attālumā no Kusko – "Tambomachay". Inku impērijas laikā šī atpūtas vieta tika izmantota kā ūdens kulta centrs. Vietu veido smalki iezīmēti akmeņi, mazi mākslīgi veidoti ūdenskritumi, ūdens kanāli un akvedukti, kurus baro netālie avoti. Parasti dienas noslēgumā tūristus ved uz veikalu, kur izstāsta par alpaka vilnas iegūšanas procesu un arī to, kā noteikt vilnas kvalitāti, iegādājoties no šīs materiāla izgatavotu apģērbu.

Foto: Kristiāna Mārtinsone

Interesanti! Kopumā Peru jebkuras ekskursijas laikā ikvienam mēģinās kaut ko pārdot. Pat pārvietojoties no viena apskates objekta uz otru, vienmēr ir kāds tirgotājs, kurš jau tur pat autobusā operatīvi notirgos, piemēram, ceļvežus, nacionālo zāļu liķieri utt. Citas ekskursijas laikā iespējams tevi nemanot nofotografēs, sataisīs smuku bildīti ar tavām apmeklētajām arheoloģiskajām vietām un pievienos frāzes, kā, piemēram: "Tavi neaizmirstamie mirkļi Kusko" utt. Tici man – šajā valstī tirgotājiem ideju netrūkst!

Foto: Kristiāna Mārtinsone

