Jaungada sagaidīšana gadu no gada ir vieni no it visur pasaulē visvairāk gaidītajiem svētkiem, un ne velti, jo gadu mija ir laiks, kad atvadāmies no aizgājušā, pateicamies par labo un ar prieku gatavojamies visam jaunajam. Un, protams, kuram gan nepatīk vēl viens iemesls atpūsties un kārtīgi izlustēties? Tiesa, pēdējos gadus jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmija mums ir laupījusi publiskas un vērienīgas svinības, taču digitālais laikmets mums ļauj gremdēties atmiņās par reiz notikušo un izplānot kādu nākotnes piedzīvojumu.



Šajā reizē piedāvājam virtuāli paviesoties sešās pasaule valstīs un iepazīt to Jaungada sagaidīšanas tradīcijas, kuras, iespējams, vēlēsies piedzīvot uz savas ādas. Tiesa, tas nebūs iespējams šogad, bet kāpēc gan jau laikus neizplānot ceļojumu, piemēram, 2022. gada izskaņai?

Reikjavīka, Islande



Latvijā esam pieraduši, ka par galveno Jaunā gada sagaidīšanas uguņošanu parūpējas pilsētu galvas, taču Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā par to rūpējas tās iedzīvotāji. Tradicionāli islandiešu Jaungada svinības sākas 31. decembra novakarē, pulksten 18 vai 19, kad ģimenes un draugi sanāk kopā uz svētku vakariņām. Pēc tam ap pulksten 20 vai 21 vietējie iedzīvotāji sapulcējas ap tuvāko ugunskuru, kur kopā ar draugiem un kaimiņiem jau sāk lustēties un izšauj pa kādai salūta raķetei. Tad no pulksten 22.30 līdz 23.35 visas pilsētas ielas kļūst ārkārtīgi klusas, jo aptuveni 90 procenti islandiešu šajā laikā televizoru ekrānos skatās ikgadējo Vecgada vakara komēdijšovu, kurā tiek atainoti aizvadītā gada svarīgākie notikumi. Un, līdz ko beidzas komēdijšovs, ielās atkal plūst cilvēku jūras.

Aptuveni 200 tūkstoši cilvēku jeb visi Reikjavīkas iedzīvotāji no pulksten 23.30 sāk meklēt labākās vietas, no kurām vērot un/vai šaut savu svētku salūtu. Jāpiebilst, ka daudzi nespēj sagaidīt pusnakti, tāpēc uguņošana sākas vēl pirms pusnakts un beidzas ap pulksten vieniem naktī, kad visi dodas ballēties. Svinības turpinās līdz pat rīta gaismai!