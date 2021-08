Divas dienas Lietuvā – ko apskatīt kaimiņzemē

Kaimiņzeme Lietuva ir kompakta valsts, kas nozīmē, ka nelielais attālums no pilsētas uz pilsētu to padara par lielisku ceļojumu ar auto galamērķi. Ceļotāji var maksimāli izmantot arī īsās nedēļas nogales, lai apmeklētu valsts skaistākās vietas un gūtu vispusīgu iespaidu par Lietuvu, tās kultūrvēsturisko mantojumu, dabu, tradīcijām un cilvēkiem.

Pētījumi rāda, ka pandēmija ir mainījusi ceļošanas paradumus – arvien vairāk cilvēku izvēlas ceļot uz ārvalstīm ar privāto auto, nevis paļauties uz citiem transporta veidiem pastāvošās nenoteiktības un drošības apsvērumu dēļ. Un Lietuva ir ērti izceļojama ar auto – īsos attālumus starp apskates vietām ar automašīnu var pieveikt pavisam ātri un ceļā iespējams arī izbaudīt brīnišķīgus skatus. Turpinājumā ''Go Vilnius'' speciālisti apkopojuši septiņas vietas, kur noteikti iegriezties, ja ceļš atvedis uz Lietuvu.

Viļņas vecpilsēta

Savu ceļojumu sākot Lietuvas galvaspilsētā Viļņā (titulbildē), ceļotāji var izpētīt UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vecpilsētas līkumoto ielu bruģi. Tāpat vecpilsētā elegantas baroka stila ēkas, neskaitāmas baznīcas un savdabīgi viduslaiku pagalmi sajaucas ar zumošo pilsētas dzīvi, moderno gastronomiju un rosīgajiem bāriem. Izpētot Viļņas vecpilsētu, Katedrāles laukums noteikti piesaistīs tūristu uzmanību – lielais zvanu tornis un Sv. Staņislava un Sv. Lavila bazilika ir iespaidīgi katoļu arhitektūras elementi, kas ceļotājiem atgādina Itāliju. Netālu no turienes ciemiņi var izbaudīt Francijas vēsmas – gotiskā stila Sv. Annas baznīca atgādina Dievmātes katedrāli, un tās bronzas nokrāsas līdzās sarežģītajam dizainam ir lielisks ieskats 15. gadsimta Eiropā.

Traķu viduslaiku pils

Foto: Giedrius Akelis

Dodoties uz rietumiem no Viļņas, pusstundas attālumā atpūtnieki atradīs mazo Traķu pilsētu, kas ir viduslaiku Lietuvas galvaspilsēta. Pilsētā atrodas iespaidīgā Traķu pils, kas novietota uz salas un atgādina laiku, kas valsts bija Lietuvas Lielhercogiste. Traķu pilī, kas ir reāla dzīves aina no jebkuras filmas par viduslaikiem, apskatei pieejams arī muzejs, kurā vari uzzināt visu par dzīvi Lietuvā pirms simtiem gadu. Papildus brīnumainajai pilij ceļotāji var arī izbaudīt braucienu ar SUP dēli, burāšanu ar jahtu vai sauļoties kādā no daudzajām Galves ezera pludmalēm. Tāpat ap ezeru iespējams nobaudīt vietējos kulināros labumus.

SPA un labsajūta Druskininkos

Foto: Andrius Aleksandravičius

Virzoties uz dienvidiem no Traķiem, ceļotāti atradīs Druskininku pilsētu – Lietuvas SPA un labsajūtas centru. Pasakainu mežu ieskautā pilsēta ir pazīstama ar savu tīro gaisu, ārstniecisko minerālūdeni un dubļu procedūrām. Gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi dodas uz Druskininkiem un izbauda tā daudzveidīgās SPA iespējas, lai atjaunotu spēkus un sakopotu domas.

Kauņas – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2022

Foto: Andrius Aleksandravičius

Tuvojoties Lietuvas centrālajai daļai, 130 kilometru attālumā no Druskininkiem ceļotāji nonāks Lietuvas otrā lielākajā pilsētā un valsts bijušajā galvaspilsētā starpkaru periodā – Kauņā, kurai piešķirts statuss ''Eiropas kultūras galvaspilsēta 2022''. Kauņa ir mājvieta modernisma starpkaru arhitektūrai, ko iespējams aplūkot, apbrīnojot pilsētas centra ielas. Tā ir bagāta ar vēsturiskām un mūsdienīgām apskates vietām, sākot ar populāro Kauņas pili (apskates objekts, kas saglabājies no viduslaikiem), beidzot ar nesen atjaunoto Vienības laukumu ar mūsdienīgu strūklaku, atpūtas zonām un unikālu dizainu, kas ieguvis starptautisku atzinību.

Ostas pilsēta Klaipēda

Foto: Andrius Gailiūnas

Aptuveni divu stundu attālumā no Kauņas, ceļojot tuvāk piekrastei, atrodas Klaipēda – Lietuvas trešā lielākā pilsēta un vasarās iecienīts galamērķis gan vietējiem, gan tūristiem. Klaipēdā atrodas Lietuvā vienīgā osta, un tās vecpilsētā apskatāmi neskaitāmi daudz arhitektūras objekti. Piemēram, Klaipēdas drāmas teātrim un Klaipēdas katedrālei novērojama spēcīga vācu ietekme no tā laika, kad pilsētu dēvēja par Mēmeli un pārvaldīja Vācu impērija. Pilsētas viesi var baudīt vietējos ēdienus, kas bagātīgi ar gardām jūras veltēm. Un blakus Klaipēdai atrodas arī Lietuvas vasaras galvaspilsētas – mazās Palangas un Sventāja pilsētas ar smilšainām pludmalēm, kur baudīt Baltijas jūras ūdens priekus.

Kuršu kāpas

Foto: Shutterstock

Klaipēdā ceļotāji var iekārtoties prāmī un apmeklēt unikālo Kuršu kāpu – pussalu, kas atrodas starp Baltijas jūru un Kuršu jūru, kas ir daļa no UNESCO Pasaules mantojuma. Tā ir mājvieta piecām nelielām pludmales pilsētām un bijušajiem zvejnieku ciematiem. Brauciens no pirmās pilsētas līdz pēdējai aizņem apmēram stundu. Lielās smilšu kāpas ir populārs galamērķis, kas bieži vien tiek dēvēts par ''Lietuvas Sahāru''. Šeit ceļotāji var baudīt vienreizēju ainavu ar plašām, neskartām pludmalēm un visaptverošiem saulrietiem, vecajām zvejnieku apmetnēm un Nidas bāku. Lai iegūtu unikālu un gandrīz mistisku pieredzi, ceļotāji var izpētīt āra galeriju Raganu kalnā, kurā ir izstādi no koka veidoti lietuviešu folkloras tēli, piemēram, raganas un velni.

Krustu kalns

Foto: Shutterstock

Pametot piekrasti un virzoties uz Lietuvas ziemeļiem, ceļotāji nonāks Šauļos, kur atrodas viens no neparastākajiem un unikālākajiem Lietuvas apskates objektiem – Krustu kalns. Kā jau priekšā pavēsta tā nosaukums, tas ir kalns, kas klāts ar dažāda izmēra un dizaina krustiem. Padomju Savienības okupācijas laikā Krustu kalns kļuva par brīvības cīņu simbolu, jo padomju vara vairākkārt mēģināja šo vietu demontēt, bet ikreiz centieni cieta neveiksmi. Precīzs Jaunavas Marijas krustu, krucifiksu un statuju skaits nav zināms, taču tiek lēsts, ka to šeit ir vairāk nekā 100 000. Šis apskates objekts ir iecienīts reliģiskais galamērķis, kuru apmeklējis un kur teicis lūgšanu arī pāvests Jānis Pāvils II. Kas interesanti – neparastais kalns bieži vien tiek pieminēts apskates vietu sarakstos, kurās uzskaitītas pasaules biedējošākās vietas vai melnā tūrisma galamērķi, taču vietējie to uzskata par mierpilnu vietu.



