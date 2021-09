Elpu aizraujoši skati: seši pasaulē krāsainākie kalni

Neapšaubāmi ik dienu arvien populārākas kļūst tās pasaules apskates vietas, kuras varētu nosaukt par sociālajam medijam ''Instagram'' fotogēniskākajām, jo kuram gan nepatīk uzņemt un padalīties ar citiem ar skaistiem ceļojumu foto. Un iedomājies, kā būtu nonākt galamērķī, kurš ir tik krāsains un fotogrāfijām pateicīgs, ka uzņemtajiem kadriem nav nepieciešami nekādi uzlabojami... Tas viss ir iespējams!

Pasaulē ir neskaitāmi daudz košu, gaišu un vispārīgi instagramīgu vietu, un ne velti laiku pa laikam manām medijos publicējam fotogēniskāko galamērķu topus. Un, lai, iespējams, tevi iedvesmotu krāsainam nākamajam ceļojumam, ''Tūrisma Gids'' šoreiz ir apkopojis sešus pasaulē krāsainākos kalnus, no kuriem paveras elpu aizraujošas ainavas.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

''Serranía de Hornocal'' kalnu grēda





Foto: Shutterstock

''Serranía de Hornocal'' ir viens no Argentīnas dabas brīnumiem – tā ir kalnu grēda, kura dažādu minerālu dēļ iekrāsojusies dažnedažādos toņos, stāstīts vietnē ''Geology Page''. Kalnu grēdu veido vairākas kalnu virsotnes, kas slejas trijstūra formā un zaigojas 33 dažādās krāsās, sākot no okera, zaļas, dzeltenas līdz pat baltai.

Kalni sniedzas 4761 metru augstumā virs jūras līmeņa, un to labākā skatu vieta atrodas aptuveni 25 kilometru attālumā no Humahuaka pilsētas. No šejienes varēsi savām acīm novērtēt elpu aizraujošu ainavu uz gravām un neparastajām krāsu gammām no 4350 metru liela augstuma.