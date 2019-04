Pieci slaveni dievnami, kurus savulaik plosījušas liesmas

Ugunsgrēks vienā no pasaules slavenākajiem dievnamiem – Parīzes Dievmātes katedrālē – satrieca visu pasauli, izpostot teju 800 gadus vecu arhitektūras pieminekli, kas jau kopš savas uzcelšanas brīža bijis viens no Parīzes simboliem. Tomēr jāsaka, ka lielākā daļa seno baznīcu savas dzīves laikā piedzīvojušas līdzīgu likteni un vēlāk tomēr atdzimušas. Īpaši bieži postoši ugunsgrēki izcēlās viduslaiku pilsētās un arī vēl vairākus gadsimtus pēc tam, kad līdz ar veseliem kvartāliem koka dzīvojamo ēku bojā gāja arī baznīcas. Protams, arī abi pasaules kari atstāja postošas sekas. Lūk, vairāki spilgti piemēri no visas Eiropas, kad slavenus dievnamus nopostījušas liesmas, bet tie atkal atjaunoti un priecē.