Viļņai 700: spilgtākie notikumi pavasarī un vasarā, kuros baudīt kultūru, mākslu un vēsturi

Viļņa sākusi svinīgo 700 gadu jubilejas gadu un piedāvā daudz piedzīvojumu visam 2023. gadam, īpaši siltajam gadalaikam. Sākot ar mūzikas festivālu "Jauns kā Viļņa", Viļņas performanču mākslas biennāli, projektu "Mūzika Viļņai", kas apvieno pasaulslavenus komponistus, un izstādēm, kas iedziļinās pilsētas vēsturē, un beidzot ar plašām pilsētvides un dabas aktivitātēm, ikviens pilsētas viesis var izbaudīt brīvdienas pēc savas gaumes, informē Viļņas pilsētas oficiālā attīstības aģentūra "Go Vilnius".

Mūzikas pērles siltajam gadalaikam

Viens no 700 gadu jubilejas vasaras programmas centrālajiem notikumiem būs mūzikas festivāls "Jauns kā Viļņa", kas norisināsies no 21. līdz 25. jūlijam. Festivāls pērn guva milzīgus panākumus un pulcēja vairāk nekā 50 tūkstošus apmeklētāju. Svētki tiek atzīmēti Viļņas patrona Svētā Kristofora dienā, aicinot mūzikas entuziastus izbaudīt šo notikumu ar koncertu vienā no vietējo iedzīvotāju iecienītākajām atpūtas vietām pilsētā – Vingis parkā. Starptautiski un lietuviešu mākslinieki bez maksas radīs vasaras deju ballīti ar aizraujošiem audiovizuāliem priekšnesumiem.

Foto: "Go Vilnius" arhīvs

Izjust Viļņu caur skaņām varēs muzikālā projektā "Mūzika Viļņai", kas norisināsies no 6. maija līdz 6. jūnijam un apvienos septiņus pasaulslavenus komponistus. Maikls Gordons (ASV), Anna Korsun (Ukraina), Tošio Hosokava (Japāna), Heiners Gēbelss (Vācija) un citi izpildīs instrumentālus vai kameransambļu skaņdarbus, kas radīti īpaši dažām Viļņas telpām. Izvēlētās vietas – bijušā Viļņas geto pagalms, Gedimina pils tornis un citas – izraisījušas rezonansi ar savām arhitektūras, vēstures un vides īpatnībām.

Viļņa plāno arī atvieglot atpūtnieku ieiešanu rudenī ar ikgadējo Viļņas galvaspilsētas dienu festivālu, kas norisināsies no 1. līdz 3. septembrim. Festivāls, kas ir lielākais no visiem pilsētas pasākumiem, katru gadu pulcē lielu cilvēku skaitu, un šoreiz tas būs veltīts pilsētas 700 gadu jubilejai. Pasākums skatītājus pārsteigs ar deju izrādēm, pirmo operas izrādi, kas atdzīvināta ar mākslīgā intelekta palīdzību, Viļņas performanču mākslas biennāles noslēguma pasākumu, izstādēm un mūzikas notikumiem, kuros piedalīsies pasaulslaveni roka, popmūzikas, džeza, klasiskās mūzikas izpildītāji, kā arī vēl citiem šoviem.

Ieskats pagātnē caur mākslas objektīvu

Izstāde "Viļņas pokers" modernās mākslas muzejā "MO muzejs" no 2023. gada aprīļa līdz 2024. gada janvārim atspoguļos padomju režīma sabrukumu Viļņā, vienlaikus sniedzot ieskatu Viļņas pagātnē un tagadnē, tās nacionālajā un kultūras identitātē un pārveidē par modernu Eiropas pilsētu. Imersīvo ceļojumu laikā režisēs viens no Lietuvas ievērojamākajiem mākslinieciskajiem režisoriem Oskaras Koršunovas. Izstāde ir arī veltījums vienam no slavenākajiem lietuviešu romāniem "Viļņas pokers", kura autors ir Ričards Gavelis.

Foto: "Go Vilnius" arhīvs

No maija līdz oktobrim pilsētas viesiem būs unikāla iespēja izbaudīt dzīvi Viļņā, kāda tā bija pirms 200 gadiem. Lietuvas Nacionālais muzejs šo iespēju piedāvās interaktīvā izstādē "Paviljons: Viļņa pirms 200 gadiem", kas atspoguļo Viļņu 18.–19. gadsimtā un kultūras, demogrāfiskās, arhitektūras un sociālās pārmaiņas, kuras pilsēta piedzīvoja. Modernās gaismas, skaņas, projekcijas un papildinātās realitātes tehnoloģijas ļaus apmeklēt rekonstruēto bijušo pilsētu un redzēt, kā izskatījās apmeklētāju iecienītākās Viļņas sētas pirms vairākiem gadsimtiem, kādas pilsētvides pērles ir saglabājušās līdz mūsdienām, kur dzīvoja elite un ievērojamas personības, kā arī daudzus citus skatus uz galvaspilsētas pagātni. Paviljons būs bez maksas atvērts 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, un līdzās galvenajai ekspozīcijai tajā notiks izglītojoša programma.

Lai gan Viļņai ir 700 gadu bagāta vēsture, pilsēta nekad nav kļuvusi par vienu milzu skatuvi mūsdienu performanču mākslai. Taču nu tas būs mainījies! Viļņas performanču mākslas biennāle ir jauns festivāls, kas veidots par godu 700 gadu jubilejai un norisināsies no 26. jūlija līdz 6. augustam. Šajā laikā māksla tiks radīta nevis tradicionālā vidē, bet tiks iepludināta negaidītākajās pilsētas vietās: parkos, ielās, vēsturiskās un jaunās ēkās. Festivāls piedāvās iegremdēties pārdomas rosinošā programmā, kurā piedalīsies pazīstami starptautiski un lietuviešu radošie mākslinieki, kas izmantos pilsētas telpas, lai reflektētu par Viļņas spilgtākajām vērtībām – multikulturālismu un inovācijām, drosmi un radošumu.

Foto: "Go Vilnius" arhīvs

Nedēļas nogales pārtraukums aizraujošiem pētījumiem

Siltais gadalaiks ir arī ideāls laiks, lai apmeklētu dažus no slavenākajiem Viļņas pieminekļiem, piemēram, Gedimina pili – pilsētas simbolu –, un izbaudītu neierobežotu skatu uz pilsētas panorāmu vai izbaudītu vasaras saulrieta silto mirdzumu. Apmeklētāji var apvienot nesteidzīgu pastaigu pa pili ar Viļņas vēstures liecību izzināšanu un izstādes apmeklējumu, kurā apskatāms Lietuvas lielkņaza Gedimina vēstules atšifrējums. Šī vēstule aicināja Eiropas tirgotājus ierasties Viļņā un pirms 700 gadiem pirmo reizi iepazīstināja pasauli ar šo pilsētu. Lai gan vēstule glabājas arhīvā Rīgā, tā ir atvesta uz Viļņu par godu dzimšanas dienas svinībām un tur būs apskatāma līdz 27. augustam.

Foto: "Go Vilnius" arhīvs

Papildus mūzikas, mākslas un kultūras piedzīvojumiem, kas gaidāmi šajā pavasarī un vasarā, Viļņas apmeklējums var būt lieliska iespēja iepazīt arī citas pilsētas sejas. Gardēži tiek aicināti doties gastro meklējumos pa pilsētas restorāniem, lai atrastu kādu lielisku gardumu – slaveno auksto biešu zupu, kas ir lietuviešu top ēdiens vasarā, vai glāzi augstas kvalitātes alu ar ceptu maizi. Daži restorāni pat mudina apmeklētājus doties uz Viļņas vēsturisko virtuvi, kas īpaši radīta jubilejas gadam un piedāvā nobaudīt Viļņas raksturīgākos vēsturiskos ēdienus, piemēram, Nelsona zrazu vai Jeruzalemes kugeli, un dzirdēt stāstus par tiem.

Foto: "Go Vilnius" arhīvs

Viļņā piedzīvojumi dabā būs saistoši viesiem, kuri vēlas aizbēgt no ikdienas steigas. No pārgājieniem smaragdzaļajos mežos ap pilsētu, braucieniem ar kajakiem pa Viļņu dienas un nakts ekskursijās vai izbraucieniem saulrietā ar gaisa balonu – siltā sezona sniedz plašas iespējas piedzīvojumiem bagātai atpūtai pilsētā.