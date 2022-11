10 neparastas un mazāk zināmas naktsmītnes Lietuvā neaizmirstamai atpūtai

Ir ceļotāji, kuri izvēlas lētākās pieejamās naktsmītnes un nepievērš īpašu vērību tās estētikai un atmosfērai. Bet tikpat daudz ir arī tādu, kuriem naktsmītnes izvēle ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem tam, lai ceļojums būtu izdevies un gūta maksimālā labsajūta, bet, kas vēl svarīgāk, viesnīca piedāvātu ko vairāk nekā tikai naktsmāju vietu. Ja dodies uz Lietuvu un vēlies piedzīvot neaizmirstamu atpūtu neparastās naktsmītnēs, ieskaties šajās, ko piedāvā "Lithuania Travel".

Atpūta dabā, kas iedvesmota no Šveices



Apceļojot Baltijas valstis, šveicietis Stefans Bollingers un viņa sieva Karīna iemīlēja to apkārtni un pieņēma lēmumu šeit apmesties. 2019. gadā viņu ceļojums iedvesmoja abus izveidot "Palaima Homestead" – patvērumu dabā, kas paredzēts romantiskai atpūtai divatā vai mierīgai atpūtai vienatnē, baudot neskarto ainavu un turpat esošo ezeru.

Šeit tuvumā pieejamas vairākas dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tostarp pastaigas, kalnu riteņbraukšana, ūdensslēpošana, braukšana ar kanoe laivām un pārgājieni ar alpakām. Viesiem, kas apmetīsies Palaimas sētā, ziemā plānots nodrošināt arī iespēju slēpot.

Foto: Publicitātes foto

Aizbēgt no pilsētas straujā ritma



Tiem, kas vēlas aizbēgt no civilizācijas, pieejama atpūtas vieta "Miško Rojus", kas atrodas meža vidū netālu no Rietavas novada. Šajā maģiskajā mežā prāta atpūtai ir pat meditācijas zona ar meditācijas kupolu un audio instalācija pie upes.

"Gyvybės Slėnis" ir viena no trīs šajā atpūtas vietā esošajām mājām, un tā no pārējām atšķiras ar izteikti detalizēto koka ārpusi (titulbildē). Te nav pieejams internets, kas varētu novērst uzmanību un traucētu rāmo atpūtu, bet elektriskās ierīces gan te iespējams uzlādēt, izmantojot saules paneļu saražoto enerģiju. Pie namiņa virs dīķa atrodas mājīga terase, kas ļauj ērti un atmosfēriski atpūsties un vērot apkārtējo mežu plašumu. Savukārt uz mājas jumta atrodas burburļvanna, kas ļauj apkārtējo ainavu un kempinga gaisotni izbaudīt arī vēsos rudens vakaros.

Foto: Publicitātes foto

Paslēpies dabā jurtās



Jurtu ciemats "Yurt Village" piedāvā izmitināšanu plašās no dabīgā koka un vilnas būvētās jurtās pie klusā Mediņa ezera Kurtuvēnu reģionālajā parkā. Komplekss piedāvā aizraujošu pieredzi, kas paslēpta dabā, – pilsētas infrastruktūras trūkums apvienojumā ar tradicionālajiem arhitektūras stiliem šķiet kā īsts portāls pagātnē.

Katrā jurtā ir ledusskapis, pusdienu galds, kamīns un gultas. Par papildu maksu pieejama arī sauna un burbuļvanna. Jurtās ir jumta logi un, tā kā naktsmītne atrodas ārpus pilsētas, tie ļauj baudīt plašās un izteikti zvaigžņotās debesis.

Art Deco arhitektūras pērle kalna galā



Izsmalcināts Art Deco arhitektūras dārgums atrodas Kauņā, otrā lielākajā pilsētā Lietuvā – tā ir grezna vasarnīcas tipa māja "S. Kudok's villa". Nams celts 1938. gadā uz nogāzes Žaliakalnā, elitārā un zaļā apkaimē. Arhitekta Stasja Kudoka celtā savrupmāja ir unikāla pilsētas modernisma stila pērle. Izīrēšanai pieejamās istabās atrodas vairākas autentiskas mēbeles, kas atspoguļo modernisma garu, – tumši stikla trauki, krēsli elektriski zilā krāsā un leģendārā zīmola "Bauhaus" lampas.

Villa atrodas kalna galā, un no tās esošās terases paveras iespaidīgs skats uz pilsētas centru un privātu dārzu. Netālu atrodas muzejs, kas ierīkots par godu japāņu varonim, diplomātam Chiune Sugihara (Tiune Sugihara), kurš palīdzēja glābt neskaitāmas dzīvības Otrā pasaules kara laikā Lietuvā.

Foto: Martynas Plepys

Kur īpašnieks pasniedz brokastis pašā galvaspilsētas sirdī



Luksus viesnīca "The Joseph" atrodas dažu minūšu gājiena attālumā no Katedrāles laukuma, kas atrodas Viļņas vecpilsētā. Viesnīca ir bijušā Lietuvā slavenā dīdžeja Igna Vanaga aizraušanās projekts.

Naktsmītne iekārtota ar ekskluzīviem un rūpīgi izmeklētiem slavenu dizaineru darbiem; interjerā mūsdienu tendences apvienotas ar klasisku un mājīgu stilu. Vanags bieži ir klātesošs viesnīcā un sasveicinās ar viesiem vai pats personīgi pagatavo tiem brokastis.

Iekšējā miera meklējumos



Viesnīca "Mai Ram Yoga House" atrodas īsa gājiena attālumā no Viļņas rātsnama, bijušajā augustīniešu klosterī uz mierīgas, klusas ielas. Dzīvokļu interjers iekārtots, izmantojot autentiskus 19. gadsimta elementus, vienlaikus papildinot ar mūsdienīgiem risinājumiem.

Viesnīcas "Mai Ram Yoga Ashram" mērķis ir nodrošināt veselīgu, mierīgu un patīkamu atmosfēru ikvienam, kurš vēlas apgūt un praktizēt jogu, ēst galvenokārt augu izcelsmes uzturu un apskatīt pilsētas ievērojamākās vietas.

Foto: Publicitātes foto

Atpūtas vieta svētceļniekiem



Pāvesta Jāņa Pāvila II svētību saņēmušā arhibīskapa Jurģa Matulaiša mirstīgās atliekas apglabātas Sv. Erceņģeļa Mikola bazilikā Marijampoles pilsētā, uz kuru regulāri notiek svētceļojumu pārgājieni un visa gada garumā dievbijīgie ceļotāji apmeklē šo pilsētu. Ja meklē vietu, kur te nakšņot, dodoties svētceļojumā vai vienkārši apmeklējot Marijampoli, viesu nams "Domus Beati" ar savu personīgo bibliotēku nav peļama izvēle.

Apkārtni ieskauj vairāki parki, kuros var nesteidzīgi atpūsties un pastaigāties, bet vecpilsēta un citas nozīmīgākās apskates vietas pilsētā ir tik netālu, ka ērti sasniedzamas kājām.

Nacionālā mantojuma stūrakmens



Lietuvā joprojām ir dažas senas lauku sētas ar šķūņiem, kas saglabājušās no sendienām. Viena no tām ir "Pagulbis" – savdabīga lauku māja, kas tika restaurēta par godu Lietuvas valsts atjaunošanai. Šeit valda vēsturiska diženuma sajūta, var just svaigi ceptas maizes aromātu un netraucēti izbaudīt dziļu meža klusumu.

"Pagulbis" ir unikāla vieta ar viesmīlīgu gaisotni, kur apmeklētāji var aizbēgt no ikdienas rutīnas un rast mieru, bet vietējie atpūtnieki – pagremdēties atmiņās, kā reiz izskatījies autentiskā lauku sētā Lietuvā.

Foto: Publicitātes foto

Atpūta 17. gadsimta stilā, bet – atjaunojot veselību



Viesnīcas "Paliesius Manor" muižas akmens sienas glabā noslēpumus no 17. gadsimta, bet bijušajā muižas uzrauga mājā tagad atrodas viesnīca, spa un restorāns, tostarp bijušie staļļi, kas pārveidoti par koncerttelpu, kurā uzstājas vietējie un starptautiski atpazīstami mākslinieki. Taču nozīmīgākais naktsmītnes vilinājums ir koka ēka, kurā muižas īpašnieki izveidojuši fizikālās un rehabilitācijas medicīnas klīniku. To apmeklē pacienti, kas vēlas apmeklēt fizioterapijas nodarbības, un sportisti, kam jāiziet atveseļošanās programmas.

Muižas tuvējos mežos ierīkotas takas pastaigām un riteņbraukšanai, ziemā – slēpošanas trase.

Vieta gardēžiem



Kūrortpilsētas Palangas centrā atrodas izteiksmīgs arhitektūras piemineklis – izsmalcināta viesnīca "Vila Komoda", kuras ieeju ieskauj romantisks franču stila dārzs. Atjaunotajā ēkā ir jumta terase, uzkodu un dzērienu zona, kā arī restorāns, kurā tiek pasniegti sezonāli ēdieni, kurus pagatavo pasaulslavens šefpavārs. Restorāna ēdienkarte mainās atkarībā no gadalaikiem, un nemitīgi tiek mēģināts atrast aizvien svaigākās, ētiskāk ražotas un veselīgākās vietējās sastāvdaļas.