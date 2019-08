Aicina uz tradicionālajiem Zemgaļu svētkiem Tērvetē

Šogad jau sešpadsmito gadu Tērvete aicina uz Zemgaļu svētkiem, kas guvuši lielu atzinību Latvijas iedzīvotāju un kaimiņvalstu vēstures interesentu vidū. Šogad aprit 800 gadi, kopš Tērvetes vārds pirmo reizi minēts rakstos. Svētki norisināsies trīs dienu garumā, tajos tiks akcentētas seno zemgaļu materiālās un garīgās kultūras vērtības.

Piektdien, 9.augustā, ar zinātniskajiem lasījumiem par Tērvetes senvēsturi uzstāsies Mg.hist. N.Jērums (LV), Dr.hist. E.Vasiļauskis (LT) un Dr.hist. T.Baranauskas (LT). Sākums pulksten 11, norises vieta – LVM Dabas parka Tērvetē informācijas centra ēka, dalība bezmaksas.

Piektdienas vakarā ap pulksten 18 Tērvetē pulcēsies moto kluba "Shadows" biedri ar saviem spēkratiem. Savukārt no pulksten 20 Tērvetes estrādē uzstāsies folkmetāla un metāla grupas, bet pēc tam paredzēts vakars ar DJ.

10. un 11.augustā Tērvetē svētki turpināsies ar koncertiem, senajiem rituāliem, amatnieku prasmju demonstrējumiem kalēju un dzintara apstrādes darbnīcās un loku šaušanas turnīriem. Varēs apskatīt Tērvetes koka pils trīs stāvos izvietoto ekspozīciju. Pils pagalmā atkal mirdzēs šķēpi un rotas, iejusties senajā dzīvesveidā palīdzēs folkloras kopas un vēstures rekonstrukcijas klubi no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pulksten 12 būs iespēja vērot moto kluba motociklu parādes braucienu, bet pulksten 13 būs festivāla dalībnieku gājiens un svētku atklāšana Tērvetes estrādē. No pulksten 17.30 uzstāsies septiņas smagā roka, folkmetāla, metāla un grupas, savukārt pulksten 22 norisināsies Uguns šovs. Pils apkārtnē vīri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas demonstrēs Baltu maztautu un Livonijas bruņinieku cīņas, svētdien pēcpusdienā norisināsies neiztrūkstoša svētku noslēguma kauja – "Uzbrukums koka pilij".

Abas dienas bērni tiks iepriecināti ar dažādiem dzīvniekiem no Trušu pilsētiņas (truši, kazas, tītari, pīles, nutrijas u.c.), kā arī norisināsies amatnieku tirgus, kur lieli un mazi varēs iegādāties dažādus mājražotāju gardumus un amatnieku darinājumus.

Sīkāka informācija un svētku programma šeit un pa tālruni 26950975.