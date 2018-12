'airBaltic' pavasarī uzsāks lidojumus uz Dublinu

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņo, ka no 2019. gada 31. marta tiks uzsākti regulāri lidojumi starp Rīgu un Dublinu Īrijā. Lidojumi notiks četras reizes nedēļā, biļešu cenām sākoties no 39 eiro.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Mēs ar prieku piedāvāsim mūsu viesiem regulārus lidojumus uz Dublinu. Pēc šī maršruta jau gadiem ilgi ir liels pieprasījums. Esam gandarīti, ka varam pievienot Dublinu mūsu augošajam maršrutu tīklam. "airBaltic" pasažieriem tagad būs pieejami tiešie reisi ar jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām starp abām pilsētām par ļoti pievilcīgām cenām ar augstāko komfortu un biznesa klases līmeņa servisu."

Dublinas lidostas izpilddirektors Vincents Harisons sacīja, ka ir priecīgs Dublinas lidostā atkal uzņemt šo Latvijas lidsabiedrību, uzsverot: "Šis jaunais maršruts uz Rīgu turpinās uzlabot savienojamību starp Īriju un Latviju, un tās ir labas ziņas pasažieriem, jo nodrošinās papildu izvēles iespējas un ērtības."

Aviokompānija nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti un Ļvovu.

