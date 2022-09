'airBaltic' paziņo par 18 jauniem maršrutiem nākamajā gadā

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" publiskojusi lidojumu grafiku nākamajai vasaras sezonai, kas sāksies 2023. gada marta beigās. Lidsabiedrība no Baltijas piedāvās lidojumus 18 jaunos maršrutos, savienojot Rīgu ar gandrīz 70 galapunktiem tās maršrutu tīklā, informē "airBaltic".

Lidsabiedrības izpilddirektors Martins Gauss norāda: "Šis ir lielākais" airBaltic" jauno maršrutu skaits vienā sezonā, ko esam piedzīvojuši. Mēs turpinām būt uzticīgi pilsētām Baltijā, lai uzlabotu savienojamību ar šo reģionu un no tā. Esam gandarīti, ka varam paplašināt "airBaltic" piedāvājumu klāstu nākamajai vasaras sezonai gan ar jauniem maršrutiem, gan ar lidojumu biežuma palielināšanu jau esošajos atpūtas un īso brīvdienu maršrutos."

Gaidāmajā vasaras sezonā lidsabiedrība plāno maršrutu tīklu papildināt ar kopumā 18 jauniem maršrutiem – 10 no Rīgas, četri no Tallinas un četri no Viļņas. Turklāt tā palielinās lidojumu biežumu no Rīgas tādos populāros maršrutos kā Barselona, Lisabona, Roma un citi.

Jaunie maršruti būs šādi: Rīga–Stambula (Turcija), Rīga–Hannovere (Vācija), Rīga–Bukareste (Rumānija), Rīga–Portu (Portugāle), Rīga–Burgasa (Bulgārija), Rīga–Bilbao (Spānija), Rīga–Tivata (Melnkalne), Rīga–Erevāna (Armēnija), Rīga–Belgrada (Serbija), Rīga–Baku (Azerbaidžāna), Tallina–Splita (Horvātija), Tallina–Roda (Grieķija), Tallina–Dubrovnika (Horvātija), Tallina–Iraklija (Grieķija), Viļņa–Malaga (Spānija), Viļņa–Palma de Maljorka (Spānija), Viļņa–Niva (Francija), Viļņa–Iraklija (Grieķija).