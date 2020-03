'airBaltic' uz laiku pārtrauc lidojumus uz Romu un Telavivu

Veselības un drošības apsvērumu dēļ, kā arī atbildīgo iestāžu darbības ietekmē "airBaltic" pieņēmusi lēmumu uz laiku līdz 2020. gada 31. maijam pārtraukt lidojumus uz un no Romas no 10. marta, kā arī no 11. marta uz un no Telavivas. Ar pasažieriem, kuri rezervējuši biļetes ietekmētajiem lidojumiem, lidsabiedrība sazināsies personīgi un piedāvās ceļojumu alternatīvas.

Kā ziņots iepriekš, veselības un drošības apsvērumu dēļ, kā arī sekojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām, "airBaltic" pārtraukusi visus lidojumus uz un no Milānas un Veronas no 9. marta līdz aprīļa beigām.

Papildus lidojumu pārtraukšanai no Rīgas uz Romu un Telavivu, "airBaltic" arī ir atlicis tiešo reisu uzsākšanu no Tallinas uz Romu līdz 2020. gada 1. jūnijam.

"airBaltic" aicina sekot līdzi atbildīgo veselības iestāžu rekomendācijām un vienlaikus pieturēties pie regulāras roku mazgāšanas un citiem pamata higiēnas pasākumiem.

airBaltic piedāvā iespēju visām esošajām rezervācijām, kas veiktas līdz 9. martam ar ceļojuma datumiem līdz 2020. gada 31. martam, bez maksas mainīt datumu ceļojumiem, kas jāveic līdz 2020. gada 31. decembrim. Datuma maiņu nepieciešams veikt pirms orģinālās rezervācijas izlidošanas datuma. Ja sākotnējā biļetes cena nav pieejama, nepieciešams piemaksāt attiecīgo cenas atšķirību. Rezervācijas izlidošanas valstij un galamērķim jāsaglabājas tādam pašam kā oriģinālajā biļetē.

Jaunākā informācija par airBaltic izmaiņām ceļojuma grafikā ir atrodama uzņēmuma mājaslapā.