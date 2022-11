Apstiprinātas izmaiņas ceļotāju aizsardzībai par nesaņemtiem tūrisma pakalpojumiem

Valdība otrdien, 22. novembrī, apstiprinājusi regulējumu, kura mērķis ir samazināt riskus, ka ceļotāji varētu nesaņemt atpakaļ savu samaksāto naudu par tūrisma pakalpojumiem, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Izvērtējot esošo situāciju tūrisma pakalpojumu sniedzēju sektorā, kā arī iztirzājot aktuālos jautājumus ar Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociāciju ALTA, tās biedriem un lielākajiem sektora pārstāvjiem, regulējumā skaidrāk noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tiesības un pienākumi, izvērtējot speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu tūrisma aģentam vai tūrisma operatoram, tās apturēšanu vai anulēšanu. Tāpat novērsti trūkumi tiesību un pienākumu definīcijās. Ņemot vērā svārstīgo tirgus situāciju, paplašinātas arī PTAC iespējas saņemt no uzņēmējiem datus, lai pilnvērtīgi izvērtētu to finansiālo stabilitāti un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.

Lai nodrošinātu, ka nozarē darbojas finansiāli stabili uzņēmumi un lai mazinātu uzņēmumu iespējamos maksātnespējas riskus, kā arī nodrošinātu, ka uzņēmumi izpilda saistības pret ceļotājiem, noteiktas papildu prasības esošajiem un jaunajiem tūrisma aģentiem, operatoriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Papildus, tūrisma operatora vai tūrisma pakalpojumu sniedzēja likviditātes problēmu gadījumā, PTAC noteiktas tiesības pieprasīt tūrisma aģentam ne vēlāk kā viena mēneša laikā atmaksāt visus tos ceļotāja vai ceļotāja vārdā samaksātos avansa maksājumus par neveiktiem tūrisma pakalpojumiem, ko tūrisma aģents nav pārskaitījis tūrisma operatoram vai tūrisma pakalpojumu sniedzējam.

Precizēts arī nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Lai nodrošinātu, ka nepieciešamības gadījumā nodrošinājuma summa spētu segt visas saistības pret ceļotājiem, minimālais nodrošinājuma apmērs noteikts atbilstoši tirgus cenām.

Papildus noteikts jauns minimālais nodrošinājums tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas organizē čartera lidojumus, kā arī precīzāk definēta nodrošinājuma būtība, nosakot, ka tā apmērs jebkurā gadījumā ir ne mazāks par ceļotāju vai ceļotāju vārdā veikto avansa maksājumu summu par kompleksiem vai saistītiem tūrisma pakalpojumiem, ko tūrisma operators vai tūrisma pakalpojumu sniedzējs saņēmis saskaņā ar visiem noslēgtajiem un vēl neizpildītajiem līgumiem.

Vienlaikus jāuzsver, ka, gadījumā ja PTAC konstatēs, ka tūrisma operatora vai tūrisma pakalpojumu sniedzēja nodrošinājums nav pietiekams, lai pilnībā segtu visus ceļotāja maksājumus, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā par nenotikušu komplekso tūrisma pakalpojumu vai tā daļu, PTAC noteiktas tiesības atlikušo nodrošinājuma daļu lūgt segt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Būtiski piebilst, ka papildu naudas līdzekļu lūgums no valsts budžeta ir kā galējais risinājums, kad izsmeltas visas citas iespējas, tai skaitā maksātnespējas procesa ietvaros. Vienlaikus jāatzīmē, ka Ministru kabinets tiesīgs noraidīt šo līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta.

Regulējumā paredzēts pārejas periods līdz nākamā gada 1. jūlijam, lai komersantiem būtu laiks piemērot savu nodrošinājumu atbilstoši grozītajām prasībām, kā arī līdz 2024. gada 1. janvārim, lai iegūtu lielāku finansiālo stabilitāti, atgūstoties pēc pandēmijas sekām. Jaunās prasības par nodrošinājumu apmēru un likviditātes rādītājiem bez pārejas perioda būs attiecināmas uz jauniem komersantiem, kas vēlas reģistrēties datubāzē un saņemt licenci pēc 2023. gada 1. janvāra.