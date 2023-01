Grāmatas uz ūdens un bankas seifā. Skaistākie un neparastākie grāmatu veikali pasaulē

Lasošo templis un paradīze – grāmatnīca. Un, ja tā vēl izskatās pēc izsmalcināta muzeja vai noslēpumainas pasaku būdiņas, turklāt pilnīgi brīvi pieejama nesteidzīgai šķirstīšanai un pārlapošanai, tādā varbūt var ievilināt arī jaunākās, nelasošās paaudzes indivīdus.

Rīga šajā ziņā šķiet apdalīta, jo mūsu grāmatu veikali lielākoties ir lietišķi un diezgan bezpersoniski. To vienīgais rotājums ir krāsainās grāmatas, bet interjers nerada vēlmi ilgāk uzkavēties – ieskrēji, atradi, nopirki, paldies pārdevējai un skrien tālāk. Cik atceros, tā bijis vienmēr. Vienīgās vilinošās grāmatnīcas bērnībā man šķita antikvariāti – tumši, putekļaini, noslēpumaini. Pirmoreiz neparastā grāmatnīcā nokļuvu vienā no saviem pirmajiem ārzemju braucieniem, Londonā. Tas nebūt nebija veikals no pasaules skaistāko saraksta, bet man tas šķita apburošs, jo bija ieturēts angļu tradicionālajā, nedaudz rēgainajā stilā, ar koka paneļu apšuvumu, un īsts brīnums bija grāmatu veikalā esošā kafejnīca! Tikai pavisam nesen šādu praksi pārņēma arī dažas Rīgas grāmatnīcas.

No visiem plašajiem skaistāko pasaules grāmatnīcu sarakstiem izvēlējāmies tuvākās, tepat Eiropā, lai arī Latvijas ceļotājiem, kuri nedodas tālos un eksotiskos braucienos, būtu parocīgi iegriezties. Bet apskatīsim arī dažas pērles no pasaules "krājumiem".

Angliete Parīzē