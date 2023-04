Iespaidīgi dabas brīnumi Eiropā, kas pārsteigs arī rūdītus ceļotājus

Dabas varenība un klusa līdzās būšana palīdz rast iekšēju mieru, iedvesmo un pārsteidz. Tās meistarību cilvēks arvien centies izzināt un piedzīvot. Un, kad liekas, ka viss jau redzēts, laiks paskatīties mazliet plašāk un apmeklēt vietas, par kurām iespējams esi dzirdējis, bet nekad skatījis savām acīm. Tūroperators "Novatours" dalās ar dabas brīnumiem, ko vērts iekļaut jau tuvākā vasaras ceļojuma plānos.

Bulgārija: akmeņu mežs, velna rīkles ala un Velekas upe

Noslēpumainā Balkānu valsts Bulgārija savus viesus pārsteidz ar vairāk nekā 300 kilometru garu gaiši mirdzošu smilšu piekrasti, zaļojošiem mežiem klātiem kalniem, iespaidīgi raženiem līdzenumiem, gastronomiskiem priekiem un senām spa tradīcijām. Valsts iekšienē rodami neskaitāmi dabas brīnumi.

Akmens mežs (Pobiti Kamani) ir unikāls dabas fenomens, kur aptuveni 50 kvadrātkilometru teritorijā atrodas viena liela akmeņu kolonnu grupa un tai apkārt izvietojušās vēl 15 mazākas. Kolonnu augstums ir atšķirīgs – no dažiem metriem līdz vairāk nekā 10 metriem. To izcelsme arvien tiek skaidrota.

Foto: Shutterstock

Velna rīkles ala (Dyavolsko Garlo) ir viena no populārākajām apskates vietām Bulgārijā. Tā ir pazīstama ar savu iespaidīgo ūdenskritumu, kas krīt 42 metru dziļā alā, kā arī ar savām apbrīnojamajām pazemes telpām un stalaktītiem.

Ūdens aktivitāšu mīlētājiem noteikti vērts ieplānot laivu braucienu pa Velekas upi, kas ir viena no pēdējām neskartajām upēm valstī un piedāvā iespaidīgu dabas ainavu. Upi ieskauj lekni meži, un tajā dzīvo dažādas zivju sugas, tostarp reti sastopamie Eiropas zuši. Upe ietek Melnajā jūrā, tāpēc laivu brauciena noslēgums būs divtik īpašs.

Foto: Shutterstock

Grieķija – salu valdzinājums

Grieķijas varenums, unikālais skaistums un no paaudzes paaudzē mantotā māka svinēt dzīvi atspoguļota klasiskos mākslas darbos un dzīvo krāšņos pieredzes stāstos, tomēr nekas no tā nav īsts, kamēr nav skatīts paša acīm. Tie, kas jau viesojušies Grieķijā, zina, ka īpašs šarms rodams tās salās.

Krētas austrumu daļā atrodas Vai palmu mežs, kas ir unikāls dabas brīnums ar vairāk nekā 5000 palmām. Par tā rašanos klīst daudz leģendu. Reiz tas bijis slepena oāze hipijiem, šobrīd tas ir lielākais dabiskais palmu mežs Eiropā un aizsargājama teritorija.

Foto: Shutterstock

Korfu salas mīlas kanāls jeb Sidari kanāls ir apburošs dabas šedevrs – kanālu gadu simtiem piekrastes klintīs veidojis jūras neizsīkstošais spēks. Kanāls līgani caurvij stāvas klintis, atstājot vietu arī rāmām pludmalēm, kas sasniedzamas pa līkumotām virszemes takām. Šeit gan vietējie, gan ceļotāji bauda lēkšanu no klinšu virsotnēm kanāla ūdeņos, kā arī vienkāršu atpūtu sauļojoties. Kanāla nosaukums cēlies no senas leģendas, kas vēsta, ja divi cilvēki šeit peldēs kopā, viņi iemīlēsies.

Rodas salas taureņu ieleja ir idilliska un unikāla vieta. Apmeklētājiem tā atvērta visu gadu, bet krāšņākā tā ir no jūnija vidus līdz septembrim, kad tur lidinās neskaitāmi sarkanbrūni raibeņi. Ielejā ikviens aicināts pastaigājieties pa šauriem, akmeņainiem ceļiem, aplūkot mazos ezeros peldošās ūdensrozes, ieklausīties upju un ūdenskritumu burbuļošanā.

Melnkalne: ezeri, alas, kalni

Vidusjūras baseina pērle Melnkalne ir viena no senākajām Eiropas valstīm. Tā lepojas ar virkni brīnišķīgu pludmaļu, kas atgādina Horvātiju. Valsts kalnu virsotnes atsauc atmiņā Šveices krāšņos kalnus, savukārt tur esošie kanjoni atgādina Kolorado. Vēsturiskās pilis uzbur Venēcijas garu, bet pilsētiņās virmo senas Grieķijas aura.

Vairāk nekā divas trešdaļas no lielākā ezera Balkānos – Škodra – atrodas Melnkalnē, bet otra daļa – Albānijas teritorijā. Skadara ezera nacionālā parka teritorijā mīt vairāk nekā 250 putnu un 50 zivju sugas, bet ezera apkārtnē sastopami dažādi dzīvnieki. Šeit ierīkotas gan pārgājienu takas, gan maršruti velosipēdistiem, pa kuriem var nonākt līdz vēsturiskajiem ciematiem, alām, ūdenskritumiem, dabīgiem baseiniem, viensētām un medus saimniecībām.

Foto: Shutterstock

Aptuveni piecu kilometru attālumā no senās pilsētas Cetiņe atrodas Lipas ala, kur apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskluzīva iespēja redzēt maģisko pazemi. Dabas veidoto pazemes zāļu un koridoru garums šeit sasniedz aptuveni 2,5 kilometrus. Šeit plešas ezeriņi, čalojošie strauti un avoti, kas kopā ar stalagmīta ornamentiem un mākslīgo apgaismojumu piešķir alai krāsu, spilgtumu un spožumu.

Melnkalnes ziemeļu daļā atrodas Durmitoras nacionālais parks, kas apbur ar elpu aizraujošu dabas skaistumu, tostarp kalniem, ezeriem, upēm un mežiem. Parks ir lieliski piemērots pārgājieniem un citām āra aktivitātēm. Tā apmeklētāji var iepazīt Melno ezeru un Taras upes kanjonu, kas ir viens no dziļākajiem kanjoniem Eiropā.

Barselona: klosteris kalnos, Pireneju virsotnes un vulkānu parks

Spānija ir valsts, kur valda dzīvesprieks, dzīvo emocijas, izteiksmīga māksla un garšas kārpiņas lutinošs ēdiens. Šeit laikam ir cits ritējums un šķietami svarīgās lietas var pagaidīt. Spānija prot rotaļāties un pārsteigt savus viesus dažādos veidos. Viena no tās spilgtākajām pilsētām it visos aspektos ir krāšņā Barselona, ko ieskauj iedvesmojoši dabas brīnumi.

Aptuveni stundas ilga brauciena attālumā no Barselonas atrodas pirms 25 miljoniem gadu formējusies Montserratas kalnu grēda, no kuras pret debesīm slejas aptuveni 1200 dažāda augstuma klinšu virsotnes. Tā pārsteidz ne tikai ar īpatnas formas kalnu krāvumiem, neskaitāmām pārgājienu takām un apburošiem panorāmas skatiem, bet arī ar 750 metru augstumā ieslēpušos klosteri, kas ir ir viens no senākajiem benediktiešu klosteriem Spānijā.

Veltot aptuveni 3,5 stundas braucienam ar auto, no Barselonas var nokļūt Pireneju kalnos, kas nenoliedzami gādās neaizmirstamas emocijas. Simtiem pārgājienu taku un skati, kas iedvesmo un pārsteidz. Savukārt aptuveni stundu ilga brauciena attālumā no kņadas pildītās pilsētas iespējams nonākt vulkāniskā dabas noskaņā – dabas parkā "The Zona Volcànica de la Garrotxa", kas ir viena no interesantākajām ģeoloģiskajām teritorijām Eiropā. Parkā ir vairāk nekā 40 vulkāna krāteru un to caurvij lavas upju gultnes. Tā ir lieliska vieta pastaigām un velo izbraucieniem.

Foto: Shutterstock

Turcija: kokvilnas pils, klintīs cirstas baznīcas un kanjons

Turcija ir viens no iemīļotākajiem latviešu ceļotāju galamērķiem vasarīgas atpūtas baudīšanai. Pludmales, plaša kūrortu izvēle, izcila viesmīlība un gards ēdiens ir Turcijas kvalitātes zīmes jau gadu desmitiem. Tomēr ne visiem zināmas tās unikālās dabas pērles.

Viens no obligāti apskatāmiem dabas brīnumiem ir par kokvilnas pili dēvētie Pamukale pakalni. Tie atgādina sastingušu ūdenskritumu ar daudzām terasēm un kaskādēm. Katrā terasē ir neliels baseins, kur ūdens temperatūra nenokrīt zemāk par 37 grādiem.

Viena no apmeklētākajām vietām Turcijā ir Kapadokija. Tās ainavā ir iespaidīgi mīksto vulkānisko iežu plašumi, ko erozija veidojusi torņos, konusos, ielejās un alās. Šeit ir aptuveni 600 klintīs izcirstas baznīcas, to sienas dekorētas ar lieliskām un izteiksmīgām 11.–12. gadsimta freskām.

Goreme un Zelve ir muzeji zem klajas debess ar neredzēti skaistiem klosteriem un agrās kristietības baznīcām, Kaimakli – četrus kvadrātkilometrus liela pazemes pilsēta ar juceklīgu labirintu.

Aptuveni 45 minūšu brauciena attālumā no Antālijas atrodas iespaidīgs un noslēpumains kanjons Tazi, kas tiek dēvēts arī par Lielo kanjonu vai Ērgļu kanjonu. Tas pārsteidz savus viesus ar bagātīgu floru un faunu. Šo kanjonu par savu mājvietu pieņēmušu lāči, stirnas, lapsas, zaķi, lūši, ērgļi un daudzi citi savvaļas dzīvniek un putni. Tā akmens sienas slejas līdz pat 400 metru augstumā. Šis kanjons būs īpaši tīkams dabas mīļiem un nesteidzīgu pastaigu entuziastiem; tas ir rāms un mierīgs, lieliski piemērots arī nakšņošanai teltīs.