Japāna no oktobra atkal ļauj ieceļot tūristiem

Kamēr daudzas valstis pasaulē pēdējā gada laikā būtiski samazinājušas pandēmijas laikā noteiktos ierobežojumus un atvērušas robežas ceļotājiem, Japāna bija viena no tām, kas saglabāja stingrus nosacījumus. Tomēr nu arī tā gatava atvērt robežas tūristiem, turklāt drīz – no 11. oktobra, ziņo CNN.

Par to, ka Japāna atkal gatava uzņemt ārvalstu ieceļotājus un atcels stingros noteikumus, savā "Twitter" kontā paziņojis Japānas digitālo lietu ministrs Taro Kono. "Beidzot Japāna atkal atvērs robežas. Atgriezies bezvīzu režīms, nebūs vairs spēkā tikai vienas dienas vai individuālie apmeklējumi," raksta ministrs.

