'Lux Express' palielina braucienu skaitu starp Rīgu un Tallinu līdz 12 reisiem dienā

Pieaugot Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju interesei, starptautiskais pasažieru pārvadātājs "Lux Express" no piektdienas, 28. aprīļa, palielinās reisu skaitu maršrutā Rīga–Tallina. Ieskaitot maršrutu Tallina–Viļņa, turpmāk starp Rīgu un Tallinu ik dienu tiks nodrošināti 12 reisi. Braucienu dati liecina, ka Latvija joprojām ir viens no populārākajiem ceļojumu galamērķiem igauņu vidū, savukārt Latvijas iedzīvotāji labprāt ceļo uz Igauniju, informē uzņēmuma pārstāvis Toms Briedis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Salīdzinot ar 2022. gada martu, "Lux Express" maršrutā Tallina–Rīga pasažieru skaits šogad palielinājās par 61 procentu. Savukārt kopējais pasažieru skaits visos reģiona (Baltijas valstis un Varšava) maršrutos šogad pieauga pat par 67 procentiem.

"Lux Express" starptautiskā biznesa vadītājs Raits Remmels saka: "Visās trīs Baltijas valstīs novērojam intereses pieaugumu par ceļošanu, un to apliecina arī pasažieru skaita pieauguma tendence. Mēs aktīvi sekojam līdzi savu pasažieru vēlmēm un, reaģējot uz intereses kāpumu, atbilstoši palielinām arī reisu skaitu. Vēl pērn martā iedzīvotāju iespējas ceļot ietekmēja Covid-19 ierobežojumi. Savukārt tagad cilvēkiem atkal ir iespēja ērti ceļot ar komfortabliem autobusiem bez jebkādiem ierobežojumiem."

Autobusi no Rīgas uz Tallinu un no Tallinas uz Rīgu kursēs gandrīz katru stundu no pulksten 7 līdz 18. Tāpat tiek piedāvāts viens pāris nakts reisu, kas no Tallinas uz Rīgu izbrauc pulksten 22.30, bet no Rīgas uz Tallinu pulksten 2.35. Maršrutā Rīga–Tallina reisus nodrošina gan "Lux Express" regulārie autobusi, gan arī "Lux Express Lounges" autobusi, kuros bez standarta sēdvietām ir arī paaugstināta komforta sēdvietas.

Sekojot līdzi pasažieru interesēm, arī citos "Lux Express" maršrutos tiek nodrošināta augsta reisu intensitāte. Piemēram, maršrutā Tartu–Rīga katru dienu abos virzienos tiek nodrošināti trīs reisi. Tāpat "Lux Express" nodrošina septiņus ikdienas reisus starp Rīgu un Viļņu abos virzienos un no 28. aprīļa trīs reisus dienā starp Viļņu un Varšavu. Līdz 15. jūnijam būs spēkā arī 20 procentu atlaide "turp un atpakaļ" braucieniem starp Baltijas valstīm un arī Varšavu, iegādājoties biļeti mājaslapā vai "Lux Express" mobilajā lietotnē.

Papildus ērtība pasažieriem ir arī iespēja bez maksas pārvadāt velosipēdus. Katrā autobusā bez maksas iespējams pārvadāt līdz pat četriem velosipēdiem. Bezmaksas velobiļete jārezervē, iegādājoties "Lux Express" brauciena biļeti.