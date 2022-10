Noskaidrotas labākās pasaules pilsētas, kur dzīvot un strādāt digitālajiem nomadiem

Interneta ātrums, dzīvošanas izmaksas, klimats un drošība ir starp būtiskākajiem kritērijiem, kas pilsētu veido par piemērotu vietu arvien populārākajam attālinātajam darbam. Attālinātās darbinieku nolīgšanas platforma "Deel" apkopojusi digitālajiem nomadiem jeb klejotājiem draudzīgākās pilsētas. 12. vietā ierindojusies Igaunijas galvaspilsēta Tallina, kļūstot par līderi Baltijas valstīs.

Pēdējo divu gadu laikā par 112 procentiem pieaudzis digitālo nomadu skaits pasaulē, kas izmanto attālinātā darba sniegto globālās mobilitātes brīvību, liecina "Deel" dati. Digitālie nomadi jeb neatkarīgi no vietas attālināti nodarbinātie ir cilvēki, kas vismaz daļu gada dzīvo ārpus savas mītnes valsts, vienlaikus strādājot attālināti kā algoti darbinieki, vai līgumdarbinieki, vai vada savu biznesu.

"Labs speciālists globālās konkurences apstākļos var izvēlēties darba devēju no jebkuras valsts, fiziski atrodoties tur, kur jūtas vislabāk – jebkurā pasaules daļā, jebkādā vidē, kas pieļauj attālinātā darba iespēju. Cilvēkiem vairs nav jādodas labākas dzīves un darba meklējumos uz citu valsti vai, gluži pretēji, jāatsakās no dzīves savā sapņu zemē, ja karjera izveidojusies dzimtenē. Tagad ikvienam ir iespēja nodarbināt labākos ekspertus no visas pasaules neatkarīgi no tā, cik liela ir valsts, kurā darbojas uzņēmums, vai kur dzīvo potenciālais darbinieks. Tas nedrīkst būt uzņēmuma panākumus noteicošais faktors. Attālinātais darbs kļuvis par mūsu ikdienu, un viena no tā priekšrocībām ir iespēja izvēlēties, kur dzīvot – kaut vai pārcelties uz skaistu pludmali un strādāt no turienes," stāsta Līna Lāsa (Liina Laas), "Deel" paplašināšanās vadītāja Centrāleiropā un Austrumeiropā.

"Deel" populārāko digitālo nomadu pilsētu topā pirmo vietu ieņem Portugāles galvaspilsēta Lisabona. Komplektā ar apbrīnojamu ainavu Lisabona piedāvā ātru interneta savienojumu, patīkamu gaisa temperatūru, augstu drošības līmeni un darbavietu pieejamību, kā arī daudz jautrības.

Otrajā vietā ierindojies Čhīanmai Taizemē, kas varētu izrādīties vēl pievilcīgāks galamērķis par profesionāļu un tūristu iecienīto galvaspilsētu Bangkoku. Pateicoties zemajām sadzīves izmaksām, šajā Taizemes pilsētā ir izveidojusies raiba digitālo nomadu kopiena un Čhīanmai kļuvusi par vienu no iecienītākajām digitālo nomadu pilsētām Āzijā ar plašu kopstrādes vietu klāstu.

Savukārt trešajā vietā iekļauta Medeljina, otrā lielākā Kolumbijas pilsēta, kas atrodas Andu ziemeļu reģionā. Dienvidamerika ir viens no visstraujāk augošajiem globālās darbā pieņemšanas un jaunuzņēmumu dibināšanas reģioniem. Medeljina, kas pazīstama arī kā mūžīgā pavasara pilsēta, piedāvā patīkamus laikapstākļus visu gadu, kā arī lielisku infrastruktūru digitālajiem nomadiem. Dzīve tur ir lēta, vide – tīra un sakopta, bet naktsdzīve – aizraujoša.

Savukārt Baltijas reģionā par līderi izvirzījusies Tallina. "Deel" izceļ iespēju iegūt viena gada digitālo nomadu vīzu, kā arī uzsver Tallinas kompakto izmēru, kur viss sasniedzams pastaigas attālumā, ātru bezvadu internetu, plašu kopstrādes telpu klāstu un vietējo iedzīvotāju draudzīgo dabu. Igaunijā ir arī labi attīstīta, digitalizēta veselības aprūpes sistēma un ērta satiksme ar citām Eiropas valstīm.

"Lai mainītu darba vidi un gūtu jaunus iespaidus, ne vienmēr jādodas uz eksotiskām zemēm citā kontinentā. Arī reģionāli darba meklējumi var izrādīties ļoti veiksmīgi un darba pieredze – aizraujoša. Maza valsts nebūt nenozīmē, ka tā nevar kļūt interesanta pasaules labākajiem digitālajiem nomadiem. To apliecina arī fakts, ka Baltijas reģionā kopumā strauji aug attālinātas darbinieku nolīgšanas popularitāte, un īpaši tā attīstās Igaunijā. Šāds potenciāls noteikti ir arī Latvijā – laba infrastruktūra, ērta starptautiskā satiksme, lieliski restorāni un dinamiska naktsdzīve, kas varētu piesaistīt digitālos nomadus no visas pasaules," pauž Lāsa.

Digitālajiem nomadiem draudzīgāko pilsētu topā "Deel" iekļāvis arī Eiropas pilsētas Budapeštu, Barselonu, Tbilisi un Prāgu, Hošiminu Vjetnamā, Keiptaunu Dienvidāfrikā, Ostinu Teksasā, ASV, Kangu Bali, Indonēzijā, Argentīnas galvaspilsētu Buenosairesu, Ouklendu Jaunzēlandē, Plaja del Karmenu Meksikā, Turcijas pērli Stambulu un Sanhosē Kostarikā. Par šo pilsētu priekšrocībām vairāk var lasīt šeit. Tāpat detalizētāk par katru pilsētu var uzzināt platformā www.nomadlist.com.