Pakrojas muižā arī šovasar norisināsies ziedu festivāls 'Sapnis vasaras naktī'

Jūlijā Pakrojas muiža jau trešo gadu kļūs par puķaināko vietu ne tikai Lietuvā, bet arī Baltijas valstīs, jo šeit norisināsies par ikgadējo ziedu festivālu kļuvušais "III Sapnis vasaras naktī". Tas ir pasākums, kas ikreiz pārsteidz apmeklētājus ar jauniem mākslinieciskiem risinājumiem, unikālām telpām un miljonu ziedu kompozīcijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziedu festivāls, kas iedvesmu guva no Viljama Šekspīra romantiskās komēdijas "Sapnis vasaras naktī", šobrīd tiek aktīvi gatavots un durvis vērs jūlija pirmajās dienās, katru reizi pārsteidzot apmeklētājus ar ziedu pārpilnību, jaunām floristu radītām krāsainām kompozīcijām un oriģinālām, speciāli festivālam izveidotām skulptūrām. Viena no tām sasniedz gandrīz sešu metru augstumu – tā ir Šekspīra slavenās lugas varoņa Paka skulptūra. Tās autors ir mākslinieks, tēlnieks Andrjus Petkus (Andrius Petkus), kas ir viens no interesantākajiem un pazīstamākajiem lietuviešu māksliniekiem ārzemēs. Viņa radītā lielā, ragainā skulptūra parādīsies muižas parka apstādījumos, bet blakus zaļos cilvēkiem indīgu ziedu kompozīcijas. Šo mums apkārt augošo ziedu pazīšana, pat nezinot, ka tie ir indīgi, ļaus izvairīties no negaidītas, nepatīkamas pieredzes ziedu apbrīnošanas laikā.

Foto: Publicitātes attēli

Viļņas Universitātes Šauļu akadēmijas botāniskā dārza ainavu dizainere Žīdrūne Valainīte (Žydrūnė Valainytė), kas gatavojusi ziedu festivāla indīgo pavēni, stāsta, ka "visbiežāk ikdienas vidē sastopamie indīgie augi – rūtu un kartupeļu dzimtas pārstāvji. Tās ir arī plaši pazīstamās rūtas, tabaka, velnāboli, rīcinkoki. Bieži dārzos aug fitolakas un diktamnes. Dažiem augiem ir indīgas lapas, sula, citiem – augļi. Daži indīgie augi, piemēram, rīcinkoks, biškrēsliņi, ir pazīstami kā ārstnieciskie augi, bet robeža starp zālēm un indi dažreiz ir ļoti smalka.''

Ziedu festivāla atklāšanai tiek pabeigta iespaidīga ziedu karalistes pils instalācija, ko veidoja slavenā lietuviešu scenogrāfe Marija Rubavičjūte (Marija Rubavičiūtė). Tas ir atjaunots 19. gadsimta beigu atrakciju parks ģimenei, kas atgādina bērnību: krāsaina ziedu karalistes pils, skanošas gadatirgus ērģeles, senlaicīgs karuselis ar dīzeļdzinēju, kā arī citas ​​aktivitātes un eksponāti.

Foto: Publicitātes attēli

Šī gada ziedu festivāls priecēs ne tikai ar ziedu sugu pārpilnību, bet arī ar krāsu gammu – varēs priecāties par to skaistumu un gūt terapeitisko efektu. Tie, kas vēlēsies plašāku pieredzi, varēs ienirt valdzinošajā 19. gadsimta beigu muižas dzīvē un tās aktivitātēs, piedzīvot pārsteigumu, ieraugot ziedus restorāna ēdienos un to rotājumos, kā arī priecāties par ziedu dekorācijām uz muižas ēku sienām, logiem un durvīm.

Ziedu festivāls "III Sapnis vasaras naktī" Pakrojas muižā sākas 1. jūlijā. Ar pasākuma programmu un biļešu cenām vari iepazīties šeit.

Plašāk par muižu un tās iespējām vari lasīt te.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.