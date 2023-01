Par ko domā pilots, kad jānolaižas ekstremālos apstākļos, un kāpēc lidmašīnas pirms nosēšanās ilgi riņķo virs lidostas?

Sniega vētra "Birgita", kas 2022. gada decembrī plosījās Baltijas valstīs, nopietni ietekmēja aviosatiksmi. Divas kompānijas "Ryanair" lidmašīnas, kas veica reisus no Dublinas un Helsinkiem, tika novirzītas no Rīgas lidostas uz Viļņu, bet aviokompānija "airBaltic" atcēla vairākus reisus gan no, gan uz Rīgu.

Līdzīga situācija bija arī Igaunijā: vairākas lidmašīnas, kam sākotnēji bija paredzēts nolaisties Tallinā, tika novirzītas uz tuvāko lidostu – Helsinkiem, citām bija jāriņķo virs Igaunijas galvaspilsētas, lai noķertu piemērotu brīdi, kad nosēsties.