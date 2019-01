Šogad pirmo reizi Rīgas ostā piestās pieci kruīza kuģi

Kruīzu tūrisms pasaulē kļūst arvien populārāks un izraisa arvien lielāku interesi. Arī Rīgas ostā vasaras sezonā vai ik katru dienu redzams kāds kruīza kuģis, kas vienā reizē pilsētai atved pat vairākus tūkstošus ceļotāju, tādēļ šī ir nozīmīga tūrisma nozare. Arī šogad Rīgā plānotas 75 kruīza kuģu ienākšanas, kas gan ir mazāk nekā pērn, kad kruīzi galvaspilsētā piestāja 90 reizes.

Jaunu kompāniju ienākšana Rīgas ostā 2019. gadā nav plānota, tomēr zināms, ka pieci kuģi šogad galvaspilsētas ostā piestās pirmo reizi, stāsta Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāve Inga Šabovica. "2019. gadā kruīza sezona Rīgas ostā tiks atklāta 26. aprīlī līdz ar 294 metru garā kruīza kuģa "MSC Poesia" ienākšanu, kas Rīgā piestās pirmo reizi."

2019. gadā pašlaik plānoti 75 kruīzu kuģu apmeklējumi, no kuriem pirmo reizi Rīgas ostu apmeklēs pieci kruīza kuģi: "MSC Poesia", "Norwegian Spirit", "Hebridean Sky", "World Explorer" un "Pacific Eden".

Jāpiebilst gan, ka šogad jau divreiz – 1. un 6. janvārī – Rīgā viesojies kuģis "Princess Anastasia", kas var uzņemt 1650 pasažierus. Savukārt jau minētais kuģis "MSC Poesia", kas 26. aprīlī Rīgā viesosies pirmo reizi, šajā sezonā šeit piestās divreiz. Tas var uzņemt līdz pat 2550 pasažierus un šajā ziņā būs lielākais kuģis, kas ienāks Rīgas ostā šosezon, savukārt "Mein Shiff 4", kura operators ir vācu "TUI Cruises", pēc tonnāžas būs lielākais Rīgā šogad ienākošais kruīza kuģis un viesosies galvaspilsētas ostā 17. jūlijā. Kā jau ziņojām, pērn Rīgā pirmo reizi ienāca leģendārais kruīza kompānijas "Cunard Line" kuģis "Queen Elizabeth". Arī šogad tas plāno piestāt Rīgā – 9. septembrī plānota tā ienākšana jau pulksten 9 no rīta. "Norwegian Spirit" Rīgas ostā ienāks 4. jūnijā un 22. augustā. Šis kuģis uz sava klāja var uzņemt 2400 pasažierus. Savukārt "Hebridean Sky" rīdzinieki varēs ostā šovasar varēs redzēt trīs reizes - 21. jūlijā, 3. augustā un 10. septembrī, bet "World Explorer" divreiz - 9. un 20. jūlijā, tāpat arī "Pacific Eden", kas Latvijas galvaspilsētā ieradīsies 25. jūlijā un 5. augustā.

"Rīgā šogad ienāks vesela virkne pasaules vadošo kruīzu kompāniju kruīzu kuģi. Rīgas ostā atkal ienāks "Cunard Line" kuģis, "MSC", "Costa", "Royal Caribbean", "Oceania" un citu kruīzu kompāniju kuģi. No Baltijas valstu ostām pirmajā vietā ir Tallina, kas savā ziņā ir unikāla pasaules osta, jo vasarā tajā ienāk praktiski visu vadošo kruīzu kompāniju kuģi. Rīga diemžēl ir ievērojami mazāka, bet prieks, ka kruīzu kuģi ienāk arvien vairāk, atvedot uz Rīgu pasažierus no visas pasaules. Svarīgi, ka daudzi no viņiem pēc tam brauc speciāli uz Rīgu. Un ir skaisti, ceļojot pa pasauli un iepazīstoties ar cilvēkiem, satikt tādus, kuri zina par Rīgu, jo bijuši te kruīzā," saka Astra Kalniņa, kruīza kompāniju pārstāvja Baltijas valstīs "Baltic GSA" pārdošanas direktore.

2019. gada tendences

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Kruīza nozare pasaulē attīstās dinamiski, un tai ik gadu ir vērojams būtisks pasažieru pieaugums – pēdējos gados kruīza kompānijas ūdenī nolaidušas arī vairākus iespaidīgus jūras milžus, ko daudzi dēvē pat par peldošiem kūrortiem. Piemēram, pērn aprīļa sākumā savu "pirmizrādi" piedzīvojis pasaules lielākais kruīza kuģis "Symphony of the Seas". Šajā kruīzu kompānijas "Royal Caribbean" kuģī var uzņemt 6680 pasažieru, ko izmitina 2759 kajītēs un ko aptekalē un aprūpē 2200 apkalpes locekļi, teikts kruīza kompānijas mājaslapā. Vairāk lasiet šeit. Šī tendence turpināsies arī šogad. Martā ūdenī plānots nolaist "MSC Bellissima" kuģi, kas varēs uzņemt 5686 pasažierus. Arī itāļu "Costa Venezia" dosies jūrā šī gada martā. Uz tā varēšot uzņemt aptuveni 1500 viesus. Daudzi jau tagad ar nepacietību gaida arī milzīgo un moderno "Spectrum of the Seas", kas pirmajā braucienā no Spānijas līdz Ķīnai dosies aprīlī, raksta "Cruise Hive". "Costa Smeralda", kas būvēts Somijas pilsētā Turku un varēs uzņemt pat 6518 pasažierus, sāks kursēt 2019. gada oktobrī, tāpat kā "Sky Princess", uz kura klāja vienlaikus varēs atrasties 3660 viesi. "Norwegian Encore" kuģot sāks 2019. gada novembrī. Arī milzīgais "MSC Grandiosa" sāks kursēt novembrī, un jau tagad tas ir slavens ar to, ka uz kuģa varēs noskatīties divus jaunus "Cirque du Soleil at Sea" šovus. Šī gada jauno kruīza kuģu "parādi" decembrī noslēgs "Carnival Panorama", kas dosies jūrā no Longbīčas Kalifornijā.

"Pēdējo gadu tendence, kas kļūst aizvien dominējošāka, arvien pieaug pieprasījums pēc ekspedīciju kruīziem, un tas attiecas arī uz Baltijas tirgu. Ekspedīciju kruīzos parasti ir iespēja apmeklēt interesantas un bieži citādi nepieejamas vietas, kā arī gūt informāciju no zinātnieku komandas, kas piedalās ekspedīcijā, lasot lekcijas, vadot ekskursijas vai vienkārši personīgā sarunā ar viņiem. Arī klasisko kruīzu maršruti kļūst izsmalcinātāki. Pieaug maršrutu skaits, kuros kuģi vienā vai otrā ostā stāv pa nakti, un tas dod iespēju pamatīgāk iepazīt konkrēto galamērķi," skaidro Astra Kalniņa. Runājot par tendencēm kruīzu nozarē, viņa skaidro, ka arvien populārākas kļūst tā saucamās "Enrichment Programms", kuru ietvaros kruīza laikā pasažieri var gūt papildu zināšanas, klausoties dažādu tēmu lekcijas, apgūt jaunas prasmes, piedaloties darbnīcās, piemēram, uz daudziem kuģiem ir datorklases, kurās notiek apmācības par dažādām tēmām, viesmākslinieku koncerti, piemēram, uz "Queen Mary II" Londonas simfoniskā orķestra koncerti transatlantiskā kruīza laikā, mākslas darbu izsoles un daudz daudz cits. "Vēl viena raksturīga tendence uz jaunajiem kruīzu kuģiem ir liels dažādu aktivitāšu piedāvājums, sākot no tradicionālajiem sporta laukumiem līdz pat kartinga trasei ar 10 kartinga mašīnām ("Norwegian Bliss"), "meža kaķiem", lāzerspēlēm un, protams, ūdensparkiem," skaidro Kalniņa.

Kā liecina "Statista" publicētie dati, vairāk nekā puse visu kruīzu pasažieru nāk no Ziemeļamerikas – 2018. gadā tie bija 13,89 miljoni, bet šogad prognozēti 14,13 miljoni. Savukārt ceļotāji no Eiropas pērn bijuši 6,23 miljoni, bet šogad to skaita pieaugums prognozēts līdz 6,35 miljoniem. Pasažieri no citiem kontinentiem veido mazāko daļu no visiem kruīzu pasažieriem – pērn tādu bijis 4,51 miljons, bet šogad prognozēti 4,84 miljoni.

Esam jau rakstījuši, ka arī Rīgas brīvostas attīstības vīzijā nākamajiem desmit gadiem kā viens no svarīgiem virzieniem iezīmēts kruīzu sektora attīstība. Mērķis esot teju dubultot kruīzu kuģu un to pasažieru skaitu, veidojot Rīgu par nozīmīgu kruīzu un pasažieru prāmju ostu Baltijas jūras reģionā. Ja 2018. gadā Rīgas ostā apkalpoti 75 tūkstoši kruīzu pasažieru, tad līdz 2030. gadam plānots šo skaitli palielināt līdz teju 160 tūkstošiem. Šogad gan plānotais pasažieru skaits ir sarucis, un tas varētu būt nedaudz mazāks par 68 tūkstošiem. Protams, viens no iemesliem ir esošā kruīza termināļu infrastruktūras nepietiekamība. Rīgas pasažieru terminālim ir labs novietojums, taču ierobežojošais faktors ir piestātnes garums un teritorija sauszemes operāciju veikšanai, lai apmierinātu pieaugošo kruīza kuģu pieprasījumu. Savukārt Krievu salas terminālis, kurš šobrīd tiek izmantots kruīza kuģu uzņemšanai liela pieprasījuma periodos, nav piemērots kruīza kuģiem attāluma no pilsētas centrālās daļas un nepievilcīgās vides dēļ. Iespējams, jaunas iespējas kruīzu līniju attīstībai pavērs pagājušajā gadā pabeigtais Krievu salas projekts, kas ļaušot kravām pamest Rīgas vēsturisko centru, atbrīvojot vietu tūristiem.