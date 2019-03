Tūristu skaits Rīgā sasniedz rekordu – 3,5 miljonus gadā

Mērķtiecīgas informēšanas darbs ārvalstīs, tūristiem saistošu pasākumu kopums un kopējā nozares izaugsme Rīgai pērn ļāvusi piesaistīt rekordlielu skaitu tūristu – 2018. gadā Latvijas galvaspilsētu apmeklējuši 3,5 miljoni ārvalstu viesu, liecina Rīgas Tūrisma attīstības biroja (RTAB) apkopotā Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) informācija. Kā "Tūrisma Gids" skaidroja iepriekš, 2017. gadā kopējais tūristu skaits sasniedzis 2,5 miljonus.

Vislielāko viesu skaitu Rīgā 2018. gadā veidoja tūristi no Vācijas – 176,9 tūkstoši jeb 11,9 procenti no visiem ārvalstu viesiem Rīgā. Viņiem seko viesi no Krievijas (173,8 tūkstoši jeb 11,7 procenti), Igaunijas (109,8 tūkstoši jeb 7,4 procenti), Lietuvas (100,4 tūkstoši jeb 6,7 procenti) un Lielbritānijas (98,7 tūkstoši jeb 6,6 procenti), pastāstīja "Live Riga" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Anna Blaua.

"Tūristu pieaugums Rīgā ir apliecinājums tam, ka izvēlētā tūristu piesaistes stratēģija un mērķa valstis ir izvēlētas pareizi un potenciālais Rīgas viesis ir mūs sadzirdējis. Esam ļoti gandarīti, ka pieaug gan viesu skaits Rīgā, gan palielinās pilsētā pavadītais laiks. Tāpat aizvien vairāk jūtam pieaugumu no tām valstīm, kur notiek mērķtiecīgs informatīvais darbs. 2018. gadā Rīgas piedāvājums tūristiem bija īpaši plašs un vērienīgs, jo pilsētā notika virkne nozīmīgu kultūras notikumu, starptautisku sporta sacensību un valsts simtgades svinībām veltītu pasākumu, kuru vidū īpaši jāizceļ Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. Tāpat Rīgā norisinājās jau par tradīciju kļuvuši pasākumi, piemēram, Rīgas Restorānu Nedēļa un "Riga Street Food Festival". Pērn esam īstenojuši virkni mērķtiecīgu pilsētas mārketinga aktivitāšu, iesaistot arī pasaulē atzītus un godalgotus Latvijas sportistus kā tenisisti Aļonu Ostapenko un bokseri Mairi Briedi. Rīga aizvien vairāk nostiprinās Eiropas un pasaules populāro tūristu galamērķu kartē," skaidro Rīgas Tūrisma attīstības biroja (RTAB) valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča.

Pērn būtiski audzis viesu skaits no RTAB prioritārajiem mērķa tirgiem. Salīdzinot ar 2017. gadu, pērn par 15 procentiem pieaudzis viesu skaits no Francijas. Vērienīgs pieaugums bijis viesiem no Lielbritānijas (13,6 procenti), Vācijas (10,6 procenti), kā arī Zviedrijas (4,2 procenti) un Itālijas (4 procenti). Par 10,6 procentiem pieaudzis viesu skaits arī no ASV, kas ir viens no RTAB mērķa tirgiem ar lielāko nākotnes potenciālu.

Tūristu uzturēšanās ilgums Rīgā ir palielinājies par 10 procentiem. Pieaugums skaidrojams gan ar tūristiem aktuālu piedāvājumu Rīgā, gan ar labu starppilsētu sadarbību ar Rīgai tuvajām pilsētām, kas mudina tūristus aplūkot arī galvaspilsētai tuvo apkārtni un līdz ar to – uzturēties ilgāk.

Zīmīgi, ka katru gadu Rīgā pieaug ne tikai ārvalstu, bet arī vietējo tūristu skaits. Pērn latviešu skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs sasniedza 232 635, kas ir 13,5 procenti no visiem apkalpotajiem viesiem.

Tūristu iecienītākais mēnesis Rīgas apmeklēšanai ir augusts. 2018. gadā noslogojums viesnīcās augustā bija 80,6 procenti, kas ir par 10 procentiem vairāk nekā šajā pašā mēnesī 2017. gadā. Vienlaikus RTAB mērķis ir kāpināt tūristu skaitu par 10 procentiem arī nesezonas mēnešos.

RTAB apkopotā CSP informācija liecina, ka ceturtajā ceturksnī visvairāk Rīgas viesnīcās apkalpoti tūristi no Krievijas – 13,8 procenti, Igaunijas – 9,7 procenti, Vācijas – 9,3 procenti, Lietuvas – 8,1 procenti, Lielbritānijas – 7,4 procenti, Somijas – 5,8 procenti, Norvēģijas – 5,7 procenti, Zviedrijas –5,1 procenti, Polijas – 2,5 procenti un Itālijas – 2,1 procenti. 2018. gada ceturtajā ceturksnī Rīgas viesnīcās un citās tūristu mītnēs ārvalstu tūristu skaits sasniedzis kopumā 316 514, kas ir par 2,7 procentiem vairāk nekā šajā pašā periodā pērn. Pavadīto nakšu skaits palielinājies par 8,6 procentiem, sasniedzot 626 029 naktis.

