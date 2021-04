Aizraujošs pārgājiena maršruts: 16 kilometru loks Kandavas pusē

Dodies dabā skatīt Latviju. Šoreiz apskatīsim maršrutu Kandavā. Attālums no Rīgas ir aptuveni 95 kilometri. Pusotra stunda un būsi jau maršruta sākumpunktā, ja dodies no galvaspilsētas. Maršrutu iespējams sākt no jebkura punkta, jo tas ir apļveida. Kandava varbūt nav tā populārā vieta, kur ļaudis dodas kādā pastaigu maršrutā, bet arī šeit ir savs skaistums un burvība.

Pārgājiena maršrutu sāku Kandavas centrā netālu no tilta pār Abavu. Ja dodies ar auto, tad ar tā nolikšanu nebūs nekādu problēmu. Norādītajā sākumposmā ir ļoti liela bezmaksas autostāvvieta.

Maršruta posms ved pāri akmens mūra tiltam pār Abavu (vecākais laukakmens tilts Latvijā). Savukārt Čužu purva dabas taka varētu šķist kaut kas nedzirdēts, bet tālākos kilometrus varēsi baudīt dabu tieši šeit. Čužu purvs ir bagāts ar kaļķiežiem, kurus veidojuši avoti. Visi purva ūdeņi ir ar augstu mineralizācijas pakāpi. Velna acs avota ūdens satur sērūdeņradi. Pie Abavas upes labiekārtota atpūtas vieta ar iespēju nedaudz atpūsties, ievilkt elpu un klausīties putnu dziesmās.

Apskatot Čužu purvu, maršruts ved līdz Teteriņu ezeram un tālāk pa mežiem līdz Abavai. Dodoties pa šiem mežiem, pat brīvdienā netika sastapts neviens cilvēks.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Tālāk dodies līdz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma autodromam un atpakaļ līdz Teteriņu ezeram, kur ierīkots baseins. Šeit tevi pārsteigs nāriņa un Neptūns. Šī ir lieliska sportam paredzēta vieta, jo viss ir vienuviet. Blakus gan baseins peldēšanai, futbola laukums, vairāki basketbola laukumi, tenisa korti, volejbola laukumi utt. Ceļš atpakaļ līdz tiltam pār Abavu.

Šo maršrutu noteikti iespējams papildināt un padarīt garāku, apskatot daudzas vietas Abavas upes labajā krastā, piemēram, Bruņinieku pilskalnu, Pulvertorni, Kandavas vecpilsētu, Kandavas pilskalnu, Pūzuru gravu.

Foto: Edgars Plešs, Travelfree.lv

Atrašanās vieta: Kandava (aptuveni 95 kilometrus no Rīgas).

Nokļūšana: ar auto vai sabiedrisko transportu (autobuss).

Garums: 16 –17 kilometri (apļveida).

Segums: meža takas, laipas, zemes ceļi, asfalts.

Grūtības pakāpe: viegls/vidējs.

Koordinātas sākumpunktam:



Maršruta "gpx" navigācijas failu vari lejuplādēt šeit.

Piezīmes:

Šis maršruts nav īpaši grūts, tāpēc noteikti izejams ikvienam. Tomēr, ja neesi nekad mērojis pārgājienu, kas garāks par 15 kilometriem, tad, iespējams, šis nebūs tas labākais iesākuma maršruts, lai pārbaudītu savu izturību.

Maršruts tika noiets 2021. gada 17. aprīlī, bet maršruta takas un meži noteikti ir baudāmi ikvienā no četriem gadalaikiem.

Dodoties dabā, atceries – ko atnesi, to aiznes!

P.S. Diemžēl Kandavas kartodroms ar braucošajiem kartingiem konkrētajā dienā sabojāja mieru Čužu purvā, tie izraisīja ļoti paaugstinātu skaņu, ko varēja ļoti labi dzirdēt pat divu kilometru attālumā.

Ar citiem Edgara Pleša piedzīvojumiem un ieteikumiem ceļojumiem var iepazīties viņa blogā "Travelfree.lv".

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.