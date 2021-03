Ceļā ar Baronu: kādus objektus apskatīt no Valkas līdz Vecpiebalgai

Par godu Krišjāņa Barona 185. jubilejai Ziedoņa muzejs 2020. gadā uzsācis projektu "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu". Viens no būtiskākajiem notikumiem projektā bija 2020. gada vasarā realizētā Barona ceļa atkārtošana no Tartu līdz Dundagai, kopā mērojot vairāk nekā 800 kilometrus.

Maršruts izveidots, iedvesmojoties no vienas no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām Baltijas reģionā "Mūsu Tēvzemes aprakstīšana un daži pielikumi īsumā saņemti". Balstoties pētījumos un iepazīstot Barona atmiņas par viņa veikto gājienu 19. gadsimtā, izveidota arī šī maršruta karte. Mūsdienu Baroni šo ceļu jau veikuši un nu ir iespēja to veikt ikvienam patstāvīgi!

Par gājienu tapusi arī daudzsēriju dokumentālā filma "Ceļā ar Baronu", no kuras iedvesmojoties, tapis šis pirmais maršruts Latvijas teritorijā no Valkas līdz Vecpiebalgai. Ziedoņa muzejs aicina šo maršrutu atkārtot un pa ceļam apskatīt vairākus apskates objektus.

Monumentālā skulptūra "Koklētājs" ir viena no retajām lielformāta skulptūrām, kas veidota no šūnakmens. Tā atrodas Rūjienas ielā netālu no brīvdabas estrādes Avotkalnā. Skulptūru atklāja 1972. gadā par godu pirmo Vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku simtgadei. Tās autori ir tēlnieki Ojārs Siliņš un Arvīds Voitkāns, kā arī arhitekts Voldemārs Šusts.

Vijciema ev. luteriskā baznīca. Viena no astoņām Latvijā esošajām koka dēlīšu apšuvuma baznīcām, kas celta 1852. gadā. Šeit atrodas republikas nozīmes mākslas pieminekļi – altāris un kokā gleznota altārglezna "Svētais vakarēdiens". Baznīca būs interesants pieturas punkts, kuru var apskatīt par ziedojumiem.

Kokšu ezera dabas taka apved apkārt Kokšu ezeram ar kājām vai ar velo. Taka ir apļveida un būs lieliski piemērota nesteidzīgai pastaigai vai izbraucienam visai ģimenei.

Smiltenei ir pašai savs HES, muiža un ordeņu pilsdrupas, vienīgā tipiska krusta veidā celtā baznīca Latvijā un pašiem savs Smiltenes Krišjānis Barons un Meteorīta krāteris. Savukārt ap Niedrāja ezeru ir izveidoti vairāki skaisti pastaigu un aktīvās atpūtas maršruti, kuros netraucēti izbaudīt Latvijas dabas dažādību un skaistumu.

Tālāk ceļā uz Raunu var apskatīt gan Brīvības pieminekli, gan pieminekļus veltītus Jānim Cimzem, Kārlim Baumanim, kā arī luterāņu un katoļu baznīcas un dzirnavas. Raunā ir iespaidīgas viduslaiku pilsdrupas, kas papildinātas ar īpašu pils vēstures taku, bet turpat trīs kilometru attālumā no Raunas centra iespējams apskatīt arī Raunas Staburagu un Raunas velnalu. Raunas Staburags ir Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes senlejā, kas veidojis pirms 10 tūkstošiem gadu vai agrāk, avota kaļķiem nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Tas ir aptuveni 3,5 metrus augsts un 17 metrus plats. Kopā ar nogāzi Staburags veido gleznainu ainavu un atgādina savdabīgu ūdenskritumu. Šī dabas objekta vecums tiek lēsts ap 8000 gadiem.

Ceļā no Raunas uz Vecpiebalgu vari apskatīt Dzērbeni un Taureni, arī tām ir savas muižas un pilis. Vien dažus kilometrus no Taurenes ir arī 1780. gadā celto koka guļbūves Apšu luterāņu baznīca.

Savukārt Vecpiebalgā var vērot laiku Vecpiebalgas luterāņu baznīcā, kura spilgti saskatāmas trīs pārbūves trīs dažādos gadsimtos. Kā arī aktīvajiem būs interesanti doties kādā no Vecpiebalgas novada velo maršrutiem Dzērbenes vai Taurenes pagastā.

