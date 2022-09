Daugavas loki un muižas – meklē rudens noskaņas Augšdaugavas novadā

Iestājoties rudenim, laikapstākļi kļūst vēsāki un lietaināki, tomēr šim gadalaikam piemīt sava burvība. Atliek tikai sagādāt piemērotu apģērbu un siltu tēju. "Taka" aicina ieplānot zelta rudens braucienu arī uz Augšdaugavas novadu, piedāvājot 10 interesantākās idejas, kur doties. Šeit paveras plašas iespējas baudīt gan dabas burvību, gan kultūrvēsturisko mantojumu, aizraujošas izstādes, ekspozīcijas un ļauties neaizmirstamiem piedzīvojumiem, informē Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes "Taka" pārstāve Inna Bebre.

Dabas parks "Dvietes Paliene"



Dabas parks ir viens no lielākajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā, kas ir iekļauts arī Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā "Natura 2000". Dabas parks ir kļuvis par pasaules mēroga migrējošo putnu pulcēšanās un ligzdošanas vietu. Savukārt rudens ir izcils laiks, kad braukt uz parku, ja vēlas redzēt lielu putnu daudzveidību. Turklāt šeit var vērot arī dažādus dzīvniekus.

Vasargelišķu skatu tornis



Torņa augstums ir 21 metrs, kas dod iespēju skatīt gleznainos Daugavas lokus no putna lidojuma. "Apmeklētāji no tā var redzēt Daugavas upes Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti," atklāj Daugavpils tūrisma informācijas centrs (TIC).

Dabas parks "Daugavas loki"



"Dabas parks "Daugavas loki" izveidots, lai saglabātu unikālās dabas un kultūrvēstures vērtības, kā arī maz pārveidotās savdabīgās ainavas Daugavas augšteces senlejas Naujenes – Krāslavas posmā," informē Daugavpils TIC. Tā ir unikāla vieta, kur var vērot, kā Daugava met elegantus lokus cauri plašajām Latgales ārēm un ciemiem.

Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"



"Pilskalnes Siguldiņa" ir teju 60 hektārus liela teritorija, kas atrodas pasakainā ielejā. Dabas liegumā var ne tikai vērot retas un aizsargājamas augu sugas, bet arī izstaigāt dažādas takas. Bērniem noteikti patiks Sprīdīša taka, kura sākas pie mazas ūdenskrātuves un ir 1,6 kilometrus gara. Gar taku izvietotas Annas Brigaderes pasakas "Sprīdītis" varoņu 32 koka skulptūras. Savukārt pieaugušie novērtēs dendroloģisko un ģeogrāfisko maršrutu, kas ir 3,8 kilometrus garš. Takā var apskatīt 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektus.

Raiņa māja Berķenelē



Kaut arī tā ir tikai pusmuiža, tomēr šeit savu bērnību ir pavadījis latviešu izcilais dzejnieks un sabiedriskais darbinieks Rainis (1865 – 1929). Šobrīd pusmuižā var apskatīt gan Rainim veltīto ekspozīciju, gan dažādas mākslas izstādes.





Vecsalienas (Červonkas) muižas pils



Muižas pils celta 1870. gadā neogotikas stilā. Tā ir visai ekstravaganta ēka ar dinamisku un sarežģītu arhitektūru – īsta pasaku pils. Tā ir piedzīvojusi sareģītu vēsturi, taču šobrīd ir kļuvusi par interesantu apskates objektu. Darba dienās pils muižu var apmeklēt no pulksten 8 līdz 16.30, bet brīvdienās nepieciešams iepriekš pieteikties.

Bebrenes muižas komplekss



"Muižas ansamblis ir viens no nedaudzajiem Sēlijā, kurā pilnībā ir saglabājušies visi 19. gadsimta Bebrenes muižas apbūves elementi – kungu māja, palīgēkas, parks ar vārtiem un žogu," uzsver Daugavpils TIC. Muižas viesi ir aicināti iepazīt ne tikai muižu un tās parku, bet doties ekskursijā arī pa tuvāko apkārtni, kur var apskatīt Bebrenes Romas katoļu baznīcu. Savukārt, ja ir vēlme pēc izklaidēm, tad var pieteikt vizināšanos karietē, izjādes ar zirgiem, kā arī muižā gatavotu gardu un sātīgu maltīti.

Alpaku sala



Tāpat Bebrenes pagastā atrodas Alpaku sala. Te vienmēr var baudīt atpūtu dabas noskaņās. Turklāt visiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja apskatīt "Dzīparu" māju, kurā var uzzināt visu par diega tapšanu.

JuRita Mini Zoo



Savukārt Naujenes pagastā var apmeklēt mini zoo, kas ir lieliska atpūtas vieta visai ģimenei. Te var apskatīt alpakas, lamas, ķengurus, kamieļus, dambriežus, punduraitas, pundurkazas, ponijus un citi dzīvniekus. Dzīvniekus var arī pabarot ar turpat pirktu pārtiku, un šī izklaide noteikti patiks bērniem.

Stendera muzejs



Muzejs atrodas Eglaines pagastā, kur 1714. gada 27. augustā dzima Gothards Frīdrihs Stenders – vācu tautības mācītājs, apgaismotājs, latviešu laicīgās literatūras dibinātājs un valodnieks, dēvēts arī par Veco Stenderu. Savukārt 1989. gadā šeit tika atklāts muzejs, kurā var iepazīt Stenderu dzimtas vēsturi. Muzeja iekštelpas var apmeklēt no maija līz oktobrim.

