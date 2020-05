Elektrovilcieniņš Gulbenē atsāk braucienus, aicinot iepazīt pilsētu

Gulbenes elektrovilcieniņš jau nākamnedēļ (sākot no 1.jūnija), ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, sāks jauno sezonu un aicinās pilsētas viesus atklāt Gulbenes pilsētu no jauna.

Nepilnas stundas ilgā brauciena laikā ikvienam būs iespēja apskatīt Gulbenes skaistākās vietas, uzzināt pilsētas rašanās vēsturi un atklāt ne mazums interesantu faktu par Gulbeni toreiz un tagad.

Elektrovilcieniņa maršruts savieno abus pilsētas vēsturiskos centrus. Ceļojumu pa pilsētu vilcieniņš sāks no Gulbenes dzelzceļa stacijas (Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē), tālāk dodoties pa Dzelzceļa ielu, Rīgas ielu, cauri Gulbīšu parkam pa Gaitnieku ielu, Ozolu ielu, turpinot ceļu pa Rīgas ielu, Līko ielu, Brīvības ielu, Pils ielu, cauri Pils parkam un pa O.Kalpaka ielu, atgriežoties Dzelzceļa ielā.

No trešdienas līdz sestdienai vilcieniņš kursēs pulksten 11, 12, 13 un 16, 17, 18, bet svētdienās – 11, 12, 13, 14. Pirmdienās un otrdienās vilcieniņš būs pieejams, to rezervējot vismaz trīs dienas iepriekš pa tālruni 26557582 (grupām no pieciem cilvēkiem). Katru piektdienu un sestdienu vilcieniņš pulksten 13 piedāvās īpašu reisu, kura laikā uz 30 minūtēm piestājot pie Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja, brauciena dalībniekiem būs iespēja apskatīt muzejā esošās ekspozīcijas un izstādes. Sīkāka informācija par elektrovilcieniņu pieejama šeit. Ekskursijas pa pilsētu vilcieniņš šogad piedāvās jau septīto gadu pēc kārtas.

