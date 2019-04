Foto: Kristakrūga skatu tornis, no kura var lūkoties uz Teiču dabas rezervātu

Kristakrūga skatu tornis meklējams Atašienes pagastā, Krustpils novadā. Un no šī torņa paveras burvīga ainava – no tā iespējams lūkoties uz Teiču dabas rezervāta burvību.



Pa pašu Teiču dabas rezervātu iespējams pastaigāties vien atsevišķos gadījumos, turklāt kopā ar gidu (kā to iespējams izdarīt, lasi te).Taču tiem, kam aizrauj šī vieta, noteikti saistošs šķitīs Kristakrūga skatu tornis, no kura iespējams lūkoties uz šo skaisto rezervātu. Kā skaidrots Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, tornis ir 27 metrus augsts un dod iespēju paraudzīties uz purvu no tā dienvidu malas.

Uz šo skatu torni devies arī Mārtiņš Tomiņš, kurš tur pabijis 31. martā un novērojis skaistu saulrietu.

Foto: Mārtiņš Tomiņš

Kā "Tūrisma Gids" stāstījis jau iepriekš, Teiču dabas rezervāts ir izveidots 1982. gadā. Tā platība ir 19779 hektāri. Lielāko daļu jeb 69 procentus no kopējās teritorijas platības aizņem sūnu purva masīvs, kas ir viens no lielākajiem un neskartākajiem šāda veida purviem Baltijā. Tas sācis veidoties pirms 10000 – 12000 gadiem. Tas ir tā sauktais augstais jeb sūnu purvs ar daudziem kupolveida pacēlumiem, kuri pār pārējo teritoriju paceļas pat līdz septiņiem metriem.

Foto: Mārtiņš Tomiņš

Purvā ir 18 ezeri, kas lielāki par hektāru. Tie pārsvarā atrodas kupolu nogāzēs. Pateicoties tam, ka kopš rezervāta dibināšanas teritorijā nenotiek saimnieciskā darbība, un apmeklējumi tiek ierobežoti, te atrodamas daudzas retas un aizsargājamas sugas. Plašāk par pašu purvu lasi te.

