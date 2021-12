Menģeles skatu tornis un Dullā Daukas bērzu birzs, kur atminēties bērnību

Ikvienam savu reizi gribas atkal būt mazam. Būt tādam, par kuru kaut uz brīdi parūpējas kāds cits, tādam, kuram nerūp apkārtējo domas, tādam, kurš nav iestrēdzis ikdienas rutīnā, un tādam, kura zinātkāre un iztēle nav apsīkusi. Lai arī fiziski atgriezties bērnībā nav iespējams, mēs varam doties uz vietām, kas kaut uz brīdi ļauj mums sajusties kā toreiz. Ja meklē bērnības sajūtas, iesakām doties uz Menģeli, kur varēsi izstaigāt Dullā Daukas ceļus.

Dullās Daukas birzs un Menģeles skatu tornis atrodas dabas parka ''Ogres ieleja'' teritorijā uz Menģeles un Taurupes pagastu robežas. Kā skaidrots informatīvajā stendā pie skatu torņa, šī teritorija izceļas ar nogāžu un gravu mežiem, parkveida pļavām, sugām bagātiem zālājiem, pārmitriem platlapju mežiem, jauktiem ozolu, gobu, ošu mežiem upju krastos un upju straujtecēm. Šeit sastopamas arī vairākas tieši Ogres ielejai raksturīgas retas sugas. Tieši tāpēc parks iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ''Natura 2000'' sarakstā.

Kā stāstīts informatīvajā stendā pie pastaigu laipas, skatu tornis izbūvēts tajā pašā vietā, kur 20. gadsimta 60.–70. gados atradās ugunsdzēsēju tornis. Tā augstums ir 30 metri, un no tā paveras neaprakstāmi skaisti Vidzemes ainavas skati uz Ogres upes ieleju, kā arī turpat netālu esošo vietējās nozīmes arhitektūras pieminekli – Aderkašu Svētās Marijas-Magdalēnas pareizticīgo baznīcu. Savukārt torņa pakājē sastopami Eiropā un Latvijā aizsargājami biotopi – sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, palieņu zālāji, nogāžu un gravu meži.

Torņa uzstādīšana arī saskan ar Dullā Daukas stāsta galveno jautājumu – kas ir aiz horizonta, un vai zeme ir apaļa. Kā Menģele ir saistīta ar Dullo Dauku? Kā izrādās, Menģeles pagastā dzimis un bērnības gaitas aizvadījis stāsta par zinātkāro zēnu autors – rakstnieks Sudrabu Edžus. Ogres upes senkrastā esošā ozolu un bērzu birzs bijusi Sudrabu Edžus iemīļota atpūtas vieta, un ir pamats domāt, ka tieši šī apkārtnes skaistā ainava viņu mudinājusi sarakstīt stāstu par zēnu, kas dodas izzināt pasauli.

Jau 1979. gadā dzejnieks Imants Ziedonis ar domubiedriem izveidoja Dullās Daukas taku. No tuvākās apkārtnes šeit tika savesti īpaši akmeņi, kurus tēlnieka Viļņa Titāna vadībā izvietoja pēc noteikta plānojuma. Lielākais no akmeņiem uzstādīts augstākajā vietā, un to rotā uzraksts ''Dullais Dauka''. Savukārt uz mazākiem akmeņiem ir uzraksti ar tuvāko māju nosaukumiem.

Dodoties pastaigā pa Dullā Daukas taku, vispirms koka laipa aizved līdz atpūtas vietai ar galdu, krēsliem un nojumi. Šeit iespējams atvilkt elpu un izlasīt visu Sudrabu Edžus stāstu par zinātkāro zēnu. Dodoties tālāk lejā pa nedaudz stāvu nogāzi, nonākam Ogres upes krastā, kur arī izveidota piknika vieta – te arī iespējams iekurināt ugunskuru. Jāpiebilst, ka šeit arī atrodas ūdenstūristu piestātne. Tiesa, ņem vērā, ka šī pastaigu taka diemžēl nebūs piemērota ar bērnu ratiem un cilvēkiem ratiņkrēslā.

