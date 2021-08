No degustācijām līdz ceļojumam laika mašīnā – neparastais 'Nākotnes parks'

Nākotnes ciemam vairākkārt sanācis braukt cauri, un, ja tajā brīdī kāds piezvana, protams, uz jautājumu: ''Kur esi?'' atbilde izskan ar smīnu: ''Nākotnē!'' Tāpat ciema nosaukums, kas viesus sveic, izliets lielos burtos, ir vilinošs fotogrāfiju objekts (jā, arī man ir fotogrāfija uz Nākotnes fona). Taču tagad šeit izveidota neparasta piedzīvojumu un iedvesmas vieta, kas, lai arī sevī glabā retro noskaņu, lieliski iedzīvina Nākotnes būtību un arī asociācijas, kuras raisa nevis vietvārds, bet lietvārds.

Piedzīvojumu un iedvesmas vieta ''Nākotnes parks'' ir 50 hektārus plaša teritorija, kurā aizraujoši laiku pavadīs gan ģimenes ar bērniem, gan draugu un kolēģu kompānijas, gan mīlnieki un dzīves baudītāji, gan vienkārši atpūtas cienītāji. Parks atrodas Jelgavas novada Nākotnē – bijušajā kolhoza teritorijā, un, vien sasniedzot teritorijas ieejas barjeru, skatam paveras divas lidmašīnas, kas jau liek noprast – parks tevi pārsteigs. Vietas saimnieki ir trīs mutīgi vīri, kuriem par parku deg acis un sirds, – Edgars, Kārlis un Andris. Un arī pats parks nosacīti sadalīts trīs daļās: pārtikas rūpniecībā, helikopteru labošanas darbnīcā un ''Laika mašīnā'', ko skaidrojot, Edgars citē Raini: ''Ir katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet!''

Vecajā kolhoza buļļu stallī, kas, protams, piedzīvojis mūsdienīgas pārmaiņas, apskatāma neliela daļa retro priekšmetu ekspozīcijas un parka viesiem tiek piedāvātas ''MILZU!'' brokastu pārslu un ''Dabas dots'' sulu degustācijas. Jāpiebilst, ka turpat aiz sienas šie gardumi arī top, un, ja palaimējas, iespējams pat nogaršot siltas brokastu pārslas, kas tikko izņemtas no krāsns. Gan pārslas, gan sulas tiek ražotas no dabīgiem materiāliem un nesatur daudz cukura, tādējādi produkti ir gan dabai, gan cilvēka veselībai draudzīgāki. Degustācija ir lielisks veids, kā iepazīt šos pašmāju produktus, kuri, iespējams, pēc tam kļūs par daļu no tava uztura.

Foto: DELFI

Vecajā kolhoza siena šķūnī ierīkota helikopteru remontēšanas darbnīca, un arī šeit ''Nākotnes parka'' viesi var apskatīt dažādus retro priekšmetus, tostarp arī autentisku foto būdu, vilciena durvis, lampu no "stūra mājas", kas tika izmantota cilvēku pratināšanā, un pāris auto. Jāpiebilst, ka, ieejot lielajā helikopteru remontdarbnīcā, rodas neparastas mākslas galerijas iespaids, jo gar sienām izvietotas vairākas latviešu mākslinieku gleznas, kas ikdienas darbam pavisam noteikti piešķir īpašu noskaņu. Tāpat šeit iespējams arī apskatīt helikopterus, kas atvesti uz apkopi, – mūsu ciemošanās brīdī šeit atrodas divi lidaparāti. Un, kā stāsta viens no parka saimniekiem Kārlis, ikdienā helikopterus pieskata un palīdz apčubināt arī pilots Peksis – vācu aitu suns, kuru mums diemžēl ciemošanās reizē neizdevās sastapt.

Foto: DELFI

Savukārt ''Laika mašīna'' ir iekārota vecajā sēklu noliktavā un sevī glabā dažnedažādas relikvijas. Par ''Laika mašīnu'' atbild Andris, kas pats to dēvē par krāmu noliktavu, kas savā ziņā arī ir taisnība, jo šeit apskatāmi neskaitāmi daudz desmitiem gadus veci priekšmeti. Īpaši iemīļotas Andrim ir 1989. gada relikvijas, jo tas ir viņa dzimšanas gads. Piemēram, salīdzinoši nesen kolekcija papildināta ar 1989. gada GAZ-66, kas nosaukts par ''Polāro ekspresi'', jo tieši ar šādu braucamrīku devās ekspedīcijās uz polāro loku. Ar ''gaziku'' iespējams arī izbraukt, un, ja palaimējas, pie stūres sēž Jānis – seškārtējais Padomju Savienības rallija čempions, kurš arī palīdzējis veco spēkratu atdzīvināt. Protams, arī pats Andris ir kaismīgs industriālā dizaina fans un vēsturisko priekšmetu restaurators.

Foto: DELFI

''Laika mašīnā'' apskatāms, šķiet, pilnīgi jebkas, piemēram, 1949. gada koka ''Iž'' motocikls, vecs spēļu aparāts, unikāls zobārsta krēsls, pirmais motorizētais koka pastnieku velosipēds, darbnīcas grīdā iestrādātas čuguna flīzes, iespaidīga instrumentu kolekcija, kas Andrim ir īpaši mīļa, un daudz ko citu. Pirmajā mirklī visi priekšmeti varbūt patiesi šķiet kā parasti, veci krāmi, taču, apvaicājoties Andrim par jebkuru no tiem, katram būs savs aizraujošais stāsts par to, kā priekšmets nonācis ''Laika mašīnā'', kas šo kolekciju padara unikālu. Un tieši tāpēc, ka par katru no eksponātiem vari dzirdēt savu izcelsmi, vecajā sēklu noliktavā ātri vien un nemanot paskries vairākas stundas.

Jāpiebilst, ka ''Laika mašīnā'' arī iekārtots mājīgs stūrītis, kurā iespējams pieteikt māla meistarklases nodarbību, kuru vada turpat Nākotnē dzīvojoša keramiķe un grafiskā dizainere Līna Lukstiņa. Un, ja ir vēlme papildināt savu trauku kolekciju ne tikai ar paša gatavotu šķīvi, krūzīti vai bļodiņu, iespējams iegādāties arī Līnas meistarstiķus.

Foto: DELFI

P.S. ''Laika mašīnu'' arī uzrauga un ekskursijā izved bezgala jaukais un murrājošais parka saimnieks bailtais runčuks Sniedziņš. Arī mēs esam pagodināti viņu sastapt un doties līdzi viņam apskatīt eksponātus. Andris arī pastāstīja, ka Sniedziņš nesen kļuvis par tēti trim baltiem kaķēniem. Sveicam ar ģimenes pieaugumu!

Netālu no ''Laika mašīnas'' atrodas pasakains ābeļdārzs ''Ābeles un Bites'', kas arī saglabājies kopš kolhoza laikiem. Šeit iespējams gan doties pastaigā, gan rudenī palīdzēt lasīt ābolus, gan apmeklēt pasākumus, gan pārlaist nakti namiņā ''Ceriņi'' vai pat GAZ-63 spēkratā. Taujāti, cik daudz ābeļu dārzā aug, parka saimnieki konkrētu skaitu nosaukt nespēj, kā arī viņu vidū nav īstas vienprātības: kāds domā, ka dārzā slejas ap 600 ābelēm, bet cits – nedaudz vairāk nekā 300 ābeles. Puiši ir apņēmušies tuvākā vai tālākā nākotnē kokus izskaitīt, un tam, kurš būs "vissmagāk" kļūdījies, būs jāpiepumpējas tik daudz reižu, kāda būs kļūdas starpība.

Atgriežoties parka sākumā, skatam atkal paveras jau pieminētās lidmašīnas. Dzelteni rozā lidmašīna ''An-2'' ražota 1956. gadā, un tā tautā saukta par ''kukuruzņiku''. Šobrīd lidaparātā iespējams iekāpt un iejusties pilota lomā, bet, kā stāsta viens no parka saimniekiem Kārlis, tuvākā vai tālākā nākotnē iecerēts ''kukuruzņiku'' pārvērst par unikālu naktsmītni. Jāpiebilst, ka vecais lidaparāts patiesībā ir lidošanas kārtībā, tiesa, lai tam būtu atļauts pacelties gaisā, ir nepieciešami mūsdienīgi uzlabojumi. Savukārt izmēros mazākā baltā lidmašīna ir ātrgaitas – arī tajā iespējams iesēsties un iztēloties sevi pilota ādā.

Foto: DELFI

Turpat blakus atrodas vēl viena naktsmītne, kurā kādreiz atradās veikals, bet vēlāk tā tika pārvērsta par vietu, kur pārlaist nakti pilotiem, kas uz ''Nākotnes parku'' apskatei atveduši savus helikopterus. Taču tagad naktsmājas ieguvušas ''Pūpolu'' vārdu un ar lielāko prieku uzņemt jebkurus viesus. Jāpiebilst, ka arī šeit interjers saglabāts un iekārots mūsdienīgā, bet joprojām retro stilā.

''Nākotnes parks'' pavisam noteikti ir vieta, kuru nepietiek apmeklēt tikai vienu reizi, bet gan šeit vēlams atgriezties vēl un vēl, jo ikreiz Kārlis, Andris un Edgars tevi pārsteigs ar jauniem stāstiem un eksponātiem.

Sekot līdzi ''Nākotnes parka'' piedāvājumiem un jauninājumiem vari parka ''Facebook'' lapā vai ''Instagram'' kontā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.