Piecas populāras vietas saulrieta vērošanai Saulkrastos

Saulkrastu lepnums ir 17 kilometrus garā dabas pērle – pludmale. Šajā nedēļas nogalē Saulkrastu novadā sola mainīgus laikapstākļus. Saule mīsies ar mākoņiem, gaidāmi lielāki viļņi un sniegs, tāpēc tā būs lieliska iespēja doties uz Saulkrastu pludmali, lai baudītu pastaigas un skaistus saulrietus, ziņo Saulkrastu Tūrisma informācijas centra pārstāvis Rimants Lūsis.

Jūra tā vien vilina doties pastaigā gar piekrasti, pūšot stiprām vēja brāzmām, kur lielie viļņi sniedzas debesīs. Tiem, kuriem patīk garākas pastaigas novērtēs visu 17 kilometrus garo Saulkrastu pludmali, kas ir daļa no Jūrtakas maršruta.

"Baudi pastaigas un skaistus saulrietus, vēro interesantas dabas parādības, skaistus ledus mežģīņu rakstus, mākslinieciskus veidojumus upju iztekās jūrā," stāsta Lūsis.

TIC speciālists arī uzsver Saulkrastu novada iecienītākās vietas, kur doties vērot saulrietus:

Baltā kāpa

Kāpa ir 18 metrus augsta un atrodas Inčupes labajā krastā, pie upes ietekas jūrā. No tās paveras izcili skaists skats uz Rīgas jūras līci.

Turpat atrodama arī pirms dažiem gadiem labiekārtotā pastaigu laipa. Tā sākas pie Baltās kāpas un stiepjas līdz Bērzu ielai, nodrošinot pastaigu 240 metru garumā. Laipas sākuma punktā izveidota koka platforma. Vairāk par laipu lasi šajā rakstā.

Zvejniekciema pludmale

19. gadsimtā izveidojās neliels, zvejnieku apdzīvots ciems Skultes jūrmalā. Ciema nosaukumu, protams, ietekmējusi iedzīvotāju pamatnodarbošanās. 1967. gadā Skultes Zvejniekciema daļa pievienojās Saulkrastu pilsētciematam. Pašlaik Zvejniekciemā darbojas Skultes osta, kuru svinīgi atklāja 1939. gada 7. oktobrī. Akmens, ko kā ostas būves liecinieku izvēlējies Kārlis Ulmanis, joprojām atrodas Zvejniekciemā, un ostā arī šodien notiek aktīva darbība.

Saulkrastu Jūras parks

Parks veidots tā, lai šeit ērti un gaidīti justos gan ģimenes ar bērniem, gan aktīva dzīvesveida piekritēji, gan seniori vai vienkārši atpūtas baudītāji un saulrieta vērotāji. Jūras parkā visi iesegumi veidoti tikai no koka.

Šeit iekārtoti pastaigu celiņi, atpūtas soli, uzstādītas rotaļu ierīces, āra trenažieri, ielu vingrotāju laukums un velosipēdu turētāji.

Saulkrastu Saulrieta taka

Taka atrodas vienā no skaistākajiem Latvijas dabas veidojumiem – 18 metrus augstajā smilšu atsegumā Baltajā kāpā. Saulrieta takas garums ir aptuveni trīsarpus kilometri – no Baltās kāpas līdz Pēterupei. Tā ved cauri dižpriežu kāpu mežam, ik pa brīdim ierīkoti gan soliņi, gan dažādi interesanti apskates objekti.

Saulrietu vislabāk vērot ir no skatu platformas vai laipu takas, kā arī skaists skats būs garantēts no pašas takas, kad vēl pēdējie saules stari pirms rieta sprauksies cauri priedēm.

Dabas parks "Piejūra" – Inčupes pludmale

Piejūras dabas parks dibināts 1962. gadā un ir trešais vecākais dabas parks Latvijā. Tas aizņem aptuveni piekto daļu no Carnikavas novada teritorijas un stiepjas no Kalngales līdz pat Lilastes upei, ietverot liedagus, kāpas un mežus. Pateicoties stalto priežu mežam, kāpām un pludmalēm, Piejūras dabas parks ir ļoti iecienīta atpūtas vieta. Dabas parka teritorija noteikta, lai pasargātu daudzus retus piejūras biotopus gan ūdenstilpēs, gan to krastos.

Ar skaistākajām saulrietu bildēm Saulkrastu novadā var dalīties "Facebook" un "Instagram", izmantojot mirkļbirkas: #saulkrasti #zvejnikciems #saulkrastibeach #baltākāpa #visitsaulkrasti vai @visitsaulkrasti.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.