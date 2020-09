Siguldas vagoniņa lācis ieguvis jaunu veidolu un uzsēdināts koka galotnē

Atzīmējot zelta rudens sākumu Siguldā, gaisa trošu ceļa vagoniņa lācis, pateicoties māksliniecei Kristīnei Kliginai, ieguvis jaunu veidolu un uzsēdināts egles galotnē, lai priecētu un pārsteigtu braucējus, pastāstīja "Sigulda Adventures" mārketinga vadītāja Naura Kikuste.

Stāsts par Gaujas senlejas lāci egles galotnē, kas labi ieraugāms brauciena laikā ar Siguldas vagoniņu un lidojuma laikā ar atrakciju zipline "Zērglis", aizsācies 2009. gada 23. septembrī. Toreizējā mīkstā rotaļlieta – lācis – tika nejauši atrasts pie atkritumu konteinera un tā atradēji lēma sniegt lācim otro elpu, nosēdinot to egles galotnē otrpus Gaujai. Tā lācis neoficiāli kļuva par Siguldas vagoniņa simbolu, brauciena laikā pārsteidzot un priecējot kā vietējos, tā arī tūristus.

Šoruden Siguldas vagoniņa simbols ir ieguvis jaunu veidolu. Jaunā lāča autore ir tekstilmāksliniece, siguldiete Kristīne Kligina. Pati māksliniece par īstenoto projektu un sadarbību stāsta: "Lācis ir spēka un varenības simbols, vienlaikus iemiesojot gan zvērīgo dabu, gan mīļumu. Esmu māksliniece un lāču figūras darinu jau vairāk nekā desmit gadu. Laika gaitā no pavisam nelielām bērnu rotaļlietām esmu nonākusi līdz monumentālām tekstila materiālu skulptūrām, pat vairāk nekā divu metru augstām. Mazais rotaļu lācēns manī ir izraisījis personisku interesi par lāča tēla nozīmi.

Siguldas Gaujas senlejas lācis man ir ļoti nozīmīgs. Pirmkārt, jau dziļi patriotiski man kā novadniecei ir īpašs gods un reizē atbildība, ka esmu radījusi tieši savai pilsētai veltītu lāča skulptūru. Gaisa vagoniņš ir viens no Siguldas simboliem, un šis lācis kļūst par daļu no neaizmirstamā piedzīvojuma tūristiem. Otrkārt, nozīmīgs izaicinājums bija lāča radīšanas tehniskā puse. Lācis ir 150 centimetrus augsts un 7,5 kilogramus smags. Gan kustībā, gan siluetā mērķis bija radīt šķietami "dzīva" lāča atveidu. Neierasts risinājums ir tekstila skulptūra vidē. Kā daba un laika apstākļi to ietekmēs? Redzēt, kā daba laika gaitā saaug ar tekstīliju, kā sūnas un koka sveķi ieaug materiālā, tas kļūst par dabas un mākslinieka kopdarbu. Šī pieredze noteikti būs vērtīgs sākums kādiem nākotnes projektiem. Kā lācēns jutīsies, nonācis Siguldas mežā, to rādīs laiks."

Dabas un laikapstākļu ietekmes dēļ katram egles galotnē sēdošajam lācim ir atšķirīgs slavas un mūža ilgums. Šis mākslinieces Kristīnes Kliginas radītais lācis ir trešais, kas pievienojas egles galotnē sēdošo lāču saimei un rod godu iepriecināt tūristus un vietējos. "Siguldas vagoniņš" komanda atzīst, ka papildu ainaviskajam skatam uz Turaidas pili, Krimuldas muižu, Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi un burvīgo ainavu vairāku kilometru tālumā, lācis brauciena laikā joprojām ir satraucošs pārsteigums par lāča eksistenci nezinātājiem un ļoti gaidīts, iemīļots objekts zinātājiem.

Atbildot uz jautājumu, vai zelta rudens Siguldā jau ir iestājies, "Siguldas vagoniņš" komanda atzīst, ka ir, un šis ir īstais brīdis braukt uz Siguldu baudīt tās ainavas krāšņumu. Vagoniņa simbols – jaunais lācis – nu jau egles galotnē godpilni pilda savu sūtību, sveicot ar zelta rudens iestāšanos un priecējot vagoniņa klientus.