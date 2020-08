Ja viesojies Kocēnu novadā, pavisam noteikti vērts aplūkot Kokmuižas pili, kas priecē ar arhitektūru un sakopto apkārtni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kokmuižas pils (Kokenhof) ir daļa no senā Valmieras pils novada, kas poļu laikā ietilpa Cēsu bīskapijā. Kopš tiem laikiem kungu mājas izskats mainījies vismaz trīs reizes. Sākotnēji tā celta no koka, kas arī devis nosaukumu – Kokmuiža. Mūsdienās redzamās neobaroka stilā celtās ēkas pamati likti 1880. gadā, kad to pārvaldīja baltvācu muižnieku Šrēderu dzimta.

Kokmuižas parks savulaik būtu varējis sacensties ar krāšņajiem puķu dārziem Holandes Keukenhofā. 18. gadsimta beigās tēva muižā te savas daiļdārznieka iemaņas aizsāka vēlākais Krimas botāniskā dārza direktors Nikolajs Anders fon Hārtviss.

2012. gadā Kokmuižas parkā notika rekonstrukcija, kuras rezultātā izveidots jauns muižas partera plāns, un tā centrā novietots pirmais sfēriskais saules pulkstenis Latvijā.

Vairāk par Kokmuižu un tās vēstures līkločiem lasi te, savukārt ko vēl apskatīt Kocēnu novadā atradīsi šeit. Savukārt turpinājumā iespējams aplūkot fotogrāfa Māra Stiprā iemūžinātos kadrus no šīs vietas.