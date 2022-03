Latvijas izredzes rīkot 'Eurobasket 2025' palielina Eiropas traģēdija – karš Ukrainā

Krievijas iebrukums Ukrainā palielinājis iespējas, ka Latvijā varētu notikt 2025. gada Eiropas Basketbola čempionāta finālspēles. Šobrīd uz to rīkošanu pretendē Latvija, Somija, Kipra un Ukraina, bet Krievija tās īstenotās agresijas dēļ, no kandidātu loka tikusi izslēgta, kamēr Ukrainas iespējas sarīkot šādu sporta pasākumu ir absolūti neprognozējamas. "Šobrīd nav tas labākais laiks priekš Ukrainas, kad rīkot sporta pasākumus, kaut no otras puses tas varētu būt labs nācijas pašapziņas celšanas pasākums," raidījumā "Aizmugure" pauda Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Raimonds Vējonis. Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) galīgo lēmumu pieņems nākamnedēļ.

Vējonis kopā ar LBS ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu vēl pagājušonedēļ devušies “lobēšanas tūrē”, lai pārliecinātu starptautiskā basketbola funkcionārus piešķirt Latvijai turnīra rīkošanas tiesības. Kā mūsu trumpjus šajā cīņā Vējonis vērtēja Latvijas pieredzi līdzīga mēroga sporta pasākumu rīkošanā, fanošanas kultūru, kā arī stabilās basketbola tradīcijas mūsu reģionā – nav aizmirsts Eiropas čempionāta rīkotājiem atgādināt, ka Latvija ir viena no FIBA dibinātājvalstīm un pati LBS drīz svinēs savu simtgadi.

Par četru grupu turnīru rīkošanu šobrīd oficiāli sacenšas tikai četras valstis – Latvija, Kipra, Somija un Ukraina – bet vēl nav zināms, kurai valstij tiks tiesības rīkot turnīra finālu. “Krievija zināmu apstākļu dēļ ir izslēgta, Ungārija ir atsaukusi savu kandidatūru,” atgādināja LBS prezidents Vējonis, piebilstot, ka kaut Ukrainas pieteikums formāli ir spēkā, kara dēļ tās izredzes uz 2025. gada čempionāta rīkotājtiesībām ir zemas. Beigu beigās gan tas būs FIBA lēmums.

Žurnālists Reinis Lācis savukārt atgādināja, ka vēl pirms gada Latvija starp pretendentvalstīm bija iedzinējos, jo “Arēna Rīga” nav tik ietilpīga, kā prasa FIBA standarti šāda līmeņa čempionātiem, bet Ungārijas kandidatūras atsaukšana, kā arī Krievijas iebrukumus Ukrainā, reālistisko finālposma rīkotāju loku sašaurinājis.

Kopējās finālsacensību rīkošanas izmaksas varētu pārsniegt 10 miljonus eiro, no kuriem liela daļa būs licences maksājums FIBA. Vējonis gan atsaucās uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras aprēķiniem, kas liecina, ka ekonomikai kopumā ieņēmumi no čempionāta rīkošanas būtu krietni lielāki, nekā izmaksas. “Manuprāt, tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad mēs pēc kovida domājam kā palīdzēt ekonomikai. Tas, ka viesnīcās gulēs cilvēki, taču ir ļoti pozitīvi,” uzsvēra Vējonis.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Lācis atzina, ka Latvijas lielākās basketbola zvaigznes, tieši 2025. gadā būs karjeras “pīķī” vai nedaudz pēc tā, tādēļ, čempionāta notikšana Latvijā varētu papildus motivēt viņus izbrīvēt tam laiku. 11:07