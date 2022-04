Tikmers: nesaņēmu skaidru atbildi, vai Latvija balsoja par Krievijas kamaniņnieku sankcijām

"Tika uzdoti precizējoši jautājumi, viens no tiem – kā balsoja Latvija šajos divos jautājumos, uz ko es skaidru atbildi nesadzirdēju," tā raidījumā "Aizmugure" izteicās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers, jautāts par Latvijas pozīciju Starptautiskās Kamaniņu sporta (FIL) federācijas ārkārtas kongresā, kurā nepietika balsu Krievijas izslēgšanai. Šis jautājums pārspriests vakardienas LOK izpildkomitejas sēdē, un Latvijas pārstāvji savu rīcību neesot atklājuši, aizbildinoties ar to, ka balsojums bijis slēgts. Tikmēr FIL prezidents Einars Fogelis atsaucās uz federācijas statūtiem, kuri neļaujot Krieviju šādā veidā izslēgt, un solīja tos mainīt federācijas gadskārtējā kongresā.

Jau vēstīts, ka nedēļas nogalē notika FIL ārkārtas kongress, kas bija sasaukts pēc sešu valstu iniciatīvas, ar mērķi Krieviju pilnībā izslēgt no organizācijas. Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF) nebija starp kongresa ierosinātājām, un aizklātajā balsojumā pietrūka atbalsta šāda lēmuma pieņemšanai. Vēl jo vairāk, dienu iepriekš FIL Arbitrāžas komisija atcēla 2. martā par Krievijas iebrukumu Ukrainā tai noteiktās sankcijas.

Skaidrojumus par ārkārtas kongresā notikušo pieprasīja arī LOK. Tās prezidents Tikmers raidījumā skaidroja: "Jāsaka, ka situācija šajā sporta veidā ir paradoksāla, jo mēs saņēmām tādu kā bumberanga efektu, kas izraisīja padziļinātu uzmanību no LOK puses un jautājumus, kā tas varēja izveidoties un kādas ir mācības? Tāpēc vakar LOK izpildkomitejas sēdē piedalījās LKSF prezidents Atis Strenga, bija sagatavota prezentācija no federācijas, ko prezentēja ģenerālsekretāre, un kas deva plašāku ieskatu tajā, ko LKSF bija veikusi kopš 24. februāra. Tika uzdoti precizējoši jautājumi, viens no tiem bija – kā balsoja Latvija šajos divos jautājumos, uz ko es skaidru atbildi nesadzirdēju, jo balsojums ir bijis slēgts."

Fogelis, kurš ir LOK viceprezidents un FIL prezidents apgalvoja, ka arī viņš nezinot, kā balsojusi LKSF. Par ārkārtas kongresu viņš skaidroja, ka tajā apspriestais priekšlikums bijis nekavējoties izslēgt Krievijas Kamaniņu sporta federāciju no FIL, bet šāds priekšlikums, kaut vairums biedru to atbalstot, esot pretrunā ar šobrīd spēkā esošajiem FIL statūtiem. Viņa ieskatā, ja federācija nobalsotu pati par savu statūtu pārkāpumu, "mēs nonākam bezgalīgos tiesas procesos, kas atņem mums iespēju vispār tālāk rīkoties". Fogelis skaidroja, ka statūti paredz iespēju izslēgt kādu no biedriem, ja šis biedrs, konkrētā federācija, ir noziegusies pret FIL statūtiem. Jautāts, vai Krievijas iebrukums Ukrainā šādu pamatu nedod, Fogelis atbildēja ar pretjautājumu: "Jūs redzat konkrētās federācijas pierādāmu vainu kara uzsākšanā?"

Šos statūtus savukārt varot mainīt tikai FIL gadskārtējā, ne ārkārtas kongresā. Šāds kongress ieplānots pēc diviem mēnešiem un juristi šobrīd strādājot pie statūtu izmaiņām. Kuru statūtu punktu mainīs Fogelis gan vēl nemācēja pateikt, bet skaidroja, ka ir "runa par ārkārtas situācijām un par iespēju tajās pieņemt lēmumu, kurš nebūtu apstrīdams šādā ceļā [Arbitrāžas komisijā – red.], kā to izmantoja Krievijas federācija".

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Strautmanim, izdzirdot par FIL Arbitrāžas komisijas lēmumu radās jautājums – vai Einārs Fogelis ir atkāpies no amata? Fogelis atzina, ka to negrasoties darīt. Viņš atgādināja, ka FIL rīkojusies nekavējoties un, karam sākoties, atcēla 25. februārī Maskavā paredzētās sacensības. 01:48

Tāpat FIL vācot materiālus un nododot izmeklēšanai ētikas komisijā pret tiem sportistiem vai darbiniekiem, kuri sociālajos medijos pauž atbalstu karam. 04:57