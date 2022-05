'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu pulksten 12: Ukrainas kara bēgļus atbalstīsim, lemsim nabadzībai vai atraidīsim?

Uzņemot pirmos Ukrainas kara bēgļus, valdība rīkojās ātri un izveidoja atbalsta sistēmu 90 dienām. Trīs mēneši ir pagājuši un patvēruma meklētāji - sievietes, bērni, seniori - Latvijā atkal saskaras ar lielu neziņu par rītdienu. Par to, kāda nākotne sagaida Ukrainas iedzīvotājus Latvijā, piektdien, 27.maijā, pulksten 12 raidījumā "Kāpēc" žurnāliste Olga Dragiļeva sarunāsies ar Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Mārtiņu Šteinu (A/P), Finanšu ministra padomnieci Karīnu Ploku (JV), Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Edmundu Valanti, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektoru, Saeimas deputātu Viktoru Valaini (ZZS), kustības "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāvi Lindu Jākobsoni un uzņēmēju, labdarības kafejnīcas "Borščs – vakariņas pie ukrainietēm" vadītāju Ģirtu Slaviņu (JV).

Patlaban Latvijā reģistrēti aptuveni 30 000 Ukrainas kara bēgļu un par to, ka daudzi no viņiem pēc 90 dienu termiņa varētu palikt bez mājvietas, nevalstiskās organizācijas brīdināja jau laikus. Valdība pēdējā brīdī nolēma pašreizējos atbalsta pasākumus pagarināt vēl par mēnesi, taču vienošanās par to, kā ilgtermiņā palīdzēt bēgļiem, kuru vidū ir lielākoties sievietes, bērni un seniori, joprojām nav.

Premjerministrs Krišjānis Kariņš pavēstījis, ka no jaunā iekšlietu ministra Kristapa Eklona sagaida “stingru grožu saņemšanu” ar Ukrainas kara bēgļiem saistīto jautājumu risināšanā, tostarp jāievieš plāns izmitināt bēgļus proporcionāli iedzīvotāju skaitam Latvijas pašvaldībās. Par to, kā koordinēt atbalstu un veicināt izlēmīgāku rīcību, kā arī par mājokļa un nodarbinātības jautājumu risināšanu ilgtermiņā, diskutēsim raidījumā.

Savus jautājumus raidījuma dalībniekiem sūtiet uz e-pasta adresi kapec@delfi.lv

