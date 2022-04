'KultūrKlubā' 'The Sound Poets': vai var izrēķināt 'hitu' un 'gaiļa kaušanas' rituāls pirms koncertiem

"Mēs to saucam par "gaiļa kaušanu", bet kā filmās liek – "šajā rituālā nav cietis neviens gailis"," tā par grupas "The Sound Poets" pirmskoncertu rituālu raidījumā "KultūrKlubs" jokoja grupas solists Jānis Aišpurs. Savukārt basģitārists Kārlis Josts piebilda, ka neviens koncerts, lai cik īss, bez šī rituāla sākties nevarot. Raidījumā mūziķi stāstīja par sava jaunā albuma tapšanu, to kā karš Ukrainā izmainījis veco dziesmu skanējumu un atzinās, kas gribējuši būt bērnībā, kad izaugs lieli – Josta sapnis bijis kļūt par zobenrijēju.

Stāsti pie kūpoša ezera vasaras naktī

"Iepriekšējā pieredzē pārsvarā bija tā, ka top mūzika, un tad mēs pie šīs mūzikas piemeklējam vārdu vai radām stāstus. Šeit mēs izlēmām – hei, paprovējam citādāk – atrodam stāstu! Jo tad, kad tu atrodi stāstu, emocija pati uzģenerējas. Konkrēts notikums – pēc garas darba dienas bija iekurināta pirtiņa blakus tai mājai, kur strādājām. Bija liels dīķis, silta vasaras nakts, viņš kūpēja, aiz kalna jau gaisma ausa. Un pēkšņi saproti, ka to visu ietērpjot vārdos, mēs varam to mirkli iemūžināt – kūpošais ezers, zvaigznes, pļava ar rasu – tas viss veido vienu stāstu," tā Aišpurs skaidroja, kādēļ jaunā albuma skaņdarbi dēvēti par stāstiem, ne dziesmām.

Kādēļ nerakstīt tikai 'hitus'?

"Var būt kāda priekšnojauta un parametri, kas dziesmu padara potenciāli par "hitu", bet tu nekad to neuzminēsi un nevari zināt. Neatminos vai tas bija [kanādiešu dziedātājs Leonards - red] Koens vai kāds cits no "lielajiem", bet viņš par to teica – ja es zinātu, kā uzrakstīt "hitu", tad es visu laiku viņus rakstītu!" tā uz jautājumu, cik labi grupa spēj prognozēt, kas no jauna albuma iegūs visplašāko skanējumu atzina Josts.

Kaut arī "The Sound Poets" cenšas pieskaņoties radio formātam, rēķināšana pēc formulām neesot pašmērķis – galvenais ir, lai paši mūziķi būtu priecīgi par to virzienu, kurā iet. "Arī šoreiz mums bija cilvēki, kuri stāstīja, kā mums būtu jādara, un mēs vienkārši pateicām – he he, nē!" viņš jokoja.

'Gaiļa kaušanas' rituāls

Jaunajā albumā "Pie vienas uguns" ir arī skaņdarbs "Rituāls", tādēļ mūziķiem nācās atbildēt uz jautājumu, kādas ir pašu māņticības un rituāli? Aišpurs atzinās, ka rituāls tik tiešām ir, un Josts piebalsoja, ka tas notiek pirms visiem koncertiem bez izņēmuma, vienalga, cik īsi vai gari tie ir. "Mēs to rituālu saucam par "gaiļa kaušanu", bet kā filmās liek – "šajā rituālā nav cietis neviens gailis". Saķeramies kopā vienā aplītī, "rituālmeistars" ģitārists Normunds Lukša dod mums ceļavārdus, un ar to sajūtu mēs dodamies uz skatuves", stāstīja Aišpurs.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Ir pagājuši četri gadi kopš iepriekšējā "The Sound Poets" albuma, un Aišpurs atzina, ka šobrīd valda satraukums. "Gribētos, lai klausītāji sūta vēstules, cik skaisti, kā aizkustināja līdz sirds dziļumiem," viņš jokoja. Josts piebilda – pabeigta darba sajūta gan būs tikai pēc tam, kad būs nospēlēti vasaras lielie koncerti, un redzēts, vai publika dzied līdzi arī jaunajām dziesmām. 01:31

Covid-19 pandēmija dziesmu tekstus tiešā veidā nav ietekmējusi, bet kopumā tā jūtama jaunajā albumā – tajā iekļāvies rimtums un nesteidzīgums, ko devusi iespēja "izkāpt no vilciena", un paskatīties uz lietām no malas atzina Aišpurs. 03:23