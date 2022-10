'Politiskā loģika mums to novirza' – 'Apvienotā saraksta' deputāts par Saeimas spīkera amatu

"Tas nav nekas, pēc kā mēs tiektos un uzstātu, ka mums šo amatu obligāti vajag, bet politiskā loģika un prakse, kāda bijusi līdz šim, mums to novirza," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja no "Apvienotā saraksta" (AS) 14. Saeimā ievēlētais Didzis Šmits, runājot par pieļāvumu, ka AS varētu pienākties Saeimas priekšsēdētāja amats.

.