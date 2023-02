Šmits: mēs vienmēr būsim Krievijas Federācijas pilsoņiem viņu zudusī teritorija

Atteikties no eksportēšanas uz Krieviju pēc Krimas okupācijas nebija valsts interesēs – tā joprojām uzskata zemkopības ministrs Didzis Šmits, kurš uzreiz pēc pussalas aneksijas kritizēja pret Krieviju vērstās sankcijas. Viņaprāt, no ekonomiskas sadarbības ar Krieviju nevajadzētu atteikties arī tad, kad karš Ukrainā būs beidzies un vara Krievijā būs mainījusies, taču vairs nebūtu pieļaujama situācija, ka kļūstam atkarīgi no Krievijas.

