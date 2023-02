'Spried ar Delfi' speciālizlaidums: zemkopības ministrs Didzis Šmits par nozaru politiku un 'zaļo kursu'. Pilns ieraksts

Apstiprinot jauno valdību, par vienu no, iespējams, pamanāmākajiem jaunajiem ministriem kļuvis zemkopības ministrs Didzis Šmits (“Apvienotais saraksts”). Atšķirībā no maz pamanāmajiem priekštečiem šajā amatā, Šmits jau pievērsis uzmanību ar savu nostāju jautājumos gan par līdzšinējo subsīdiju politiku, gan par Pievienotā vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu pārtikai, gan arī par “Zaļā kursa” īstenošanu un virkni citu jautājumu. Kādas pārmaiņas sagaida nozari jaunā ministra vadībā un kādi ir viņa mērķi politikā – par to piektdien, 3. februārī, raidījuma “Spried ar Delfi” speciālizlaidumā ministru izjautās žurnāliste Alina Lastovska.

Šmita pirmā pieredze politikā saistīta ar partiju "Jaunais laiks" – kad Šmits 2006.gadā kļuva par partijas preses sekretāru, Krišjānis Kariņš tobrīd bija ekonomikas ministrs. Iekļūstot 13. Saeimā kā KPV LV partijas deputāts, Šmits Kariņam kā premjeram no "Jaunās Vienotības" veltījis daudz kritikas, bet tagad, kad kopā ar citiem "Latvijas Zaļās partijas" biedriem no "Apvienotā saraksta" ievēlēts arī 14. Saeimā, Kariņa vadībā piekritis ieņemt zemkopības ministra amatu.

Pirms iekļūšanas Saeimā Šmits ilgus gadus lobējis zivsaimnieku intereses kā Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents, paralēli darbojies arī Pārtikas uzņēmumu federācijas vadībā un trīs gadus bijis arī Eiropas krabju zvejas asociācijas prezidents, aizstāvot tajā skaitā arī ar Krieviju saistītu uzņēmumu intereses.

Kad Krievijai pēc Krimas okupēšanas tika piemērotas sankcijas, Šmits pret tām iebilda un kritizēja to ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem.

Kādas ir Šmita vērtības un prioritātes ministra amatā – skatieties raidījumā!

Savus jautājumus raidījuma viesim sūtiet uz "spried@delfi.lv".

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!