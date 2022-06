'Spried ar Delfi' intervija ar premjeru Krišjāni Kariņu. Pilns ieraksts

Vai valdībai ir plāns, kā sabiedrību rudenī pasargāt no milzīgiem apkures rēķiniem un jauna Covid-19 viļņa? Vai tiks mainīti nodokļi? Un cik droši varam justies paši savā valstī no Krievijas un tās atbalstītāju draudiem? Par to Alina Lastovska pulksten 12 raidījumā "Spried ar Delfi" runāja ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV).

Nesen Kariņa valdību piemeklēja kārtējā "šūpošanās" - pēc Nacionālās Apvienības ultimāta amatu nācās pamest iekšlietu ministrei Marijai Golubevai (A/P). Uz to reaģējot Kariņš pieprasīja ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) demisiju. Kaut koalīcijas partijas kurnēja, tās šīs prasības izpildīja.

Tikmēr Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ arvien nav skaidrs, kā rudenī nodrošināsimies ar gāzi apkures sezonai, cik tā izmaksās, un kā pasargāt valsts iedzīvotājus no nabadzības augošo rēķinu un inflācijas laikmetā. Paralēli arvien aktuāls ir jautājums par NATO spēku klātbūtnes palielināšanu Latvijā, par ko jālemj alianses samitā jūnija beigās.

