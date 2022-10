'Spried ar Delfi' par jaunās valdības veidošanu. Pilns ieraksts

14. Saeimas vēlēšanās lielāko atbalstu guvušās "Jaunās vienotības" (JV) virzītais premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš (JV) šonedēļ turpina sarunas ar visiem potenciālajiem koalīcijas partneriem – Apvienoto sarakstu (AS), Nacionālo apvienību (NA) un partiju "Progresīvie", lai meklētu kopsaucējus nākamās valdības pamatiem. Par to, kad partijas varētu vienoties par koalīcijas modeli un darbiem, kā arī par to, kad varētu sākt diskutēt arī par amatiem, Alina Lastovska 18. oktobrī pulksten 14.00 raidījumā "Spried ar Delfi" iztaujās politiķus Ainaru Latkovski (JV), Ināru Mūrnieci (NA) un Māri Kučinski (AS).

Kā ziņots, pirmdien, 17. oktobrī, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu Kariņš preses konferencē informēja, ka gadījumā, ja JV veidos nākamo Ministru kabinetu, tad viņam ir svarīgi, ka valdība nestagnēs un neīstenos šauras grupas intereses, jo šāda pieeja ir pagātne.

Šonedēļ plānotajās potenciālās koalīcijas sarunās JV centīsies izprast, kurās jomās politiskie spēki ir vienādās domās, kurās ne, tādējādi meklējot kopsaucējus nākamās valdības pamatiem. Šonedēļ JV plāno turpināt sarunas ar trim politiskajiem spēkiem – AS, NA un partiju "Progresīvie", lai "nostiprinātu izpratni" JV svarīgos jautājumos.

Pašlaik joprojām ir neatrisināts jautājums, cik politiskie spēki veidos valdību. AS un NA uzskata, ka jāveido koalīcija bez partijas "Progresīvie".

JV jaunajā Saeimas sasaukumā ieguvusi 26 mandātus, AS – 15, NA – 13, tāpēc šīs trīs partijas kopā veidotu 54 balsu vairākumu.

Savukārt šīs trīs partijas kopā ar "Progresīvajiem" veidotu 64 balsu vairākumu.

