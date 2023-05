'Spried ar Delfi' par prezidenta vēlēšanām un koalīcijas kandidātiem. Pilns ieraksts

"Apvienotais saraksts" (AS) Valsts prezidenta amatam virza savu dibinātāju, uzņēmēju Uldi Pīlēnu, "Progresīvie" – publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, bet "Jaunā vienotība" (JV) – ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču (JV). Kāpēc koalīcijai neizdevās vienoties par vienu kandidātu? Kuram no kandidātiem ir lielākas izredzes ieņemt šo amatu? Par to žurnāliste Alina Lastovska 15. maijā pulksten 12.30 iztaujās koalīcijas Saeimas frakciju vadītājus Ainaru Latkovski (JV), Edgaru Tavaru (AS) un Raivi Dzintaru (NA).

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks maija pēdējā dienā.

Satversme nosaka, ka Valsts prezidentu ievēlē, atklāti balsojot, ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļa balsu vairākumu. Par Valsts prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis 40 gadu vecumu.

Latvijā prezidentam vairāk ir reprezentatīvas funkcijas, bet ietekme uz likumdošanu un izpildvaru ir limitēta, tomēr prezidents var iniciēt likumprojektus un viņam ir vērā ņemama loma valdību veidošanas laikā, nominējot premjera amata kandidātus.

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz "spried@delfi.lv".

