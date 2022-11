'Spried ar Delfi' par Rīgas sabiedriskā transporta biļešu cenām un nākotni. Pilns ieraksts

Rīgas dome apņēmusies vienkāršot pašvaldības sabiedriskā transporta biļešu sistēmu, palielinot viena brauciena cenu, bet mēnešbiļetes padarot izdevīgākas. Kāpēc šāda reforma nepieciešama un vai tas būs vienīgais veids, kā pašvaldība cer rīdziniekus motivēt ikdienas vajadzībām izmantot sabiedrisko transportu – par to raidījumā "Spried ar Delfi" ceturtdien, 10. novembrī, pulksten 12 žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Olafu Pulku (JV) un komitejas deputātu no opozīcijas Andri Morozovu ("Saskaņa").

Kā skaidro domē, saskaņā ar normatīvu prasībām, pašvaldībai maksa par vienu braucienu jānosaka maksimāli tuvu pašizmaksai. Pašlaik pašizmaksa esot 2,04 eiro par vienu braucienu.

Galvenās pārmaiņas skars pāreju uz pilnīgi citiem biļešu veidiem, atsakoties no 135 dažādiem biļešu veidiem un ieviešot laika biļetes, no kurām lētākā būs 90 minūšu biļete – tagad viena brauciena biļete maksās 1,5 eiro, toties to varēs izmantot vairākos transportlīdzekļos attiecīgo minūšu skaitu.

Tāpat pārmaiņas skars mēnešbiļešu cenas, samazinot mēnešbiļešu versiju skaitu un padarot tās universālākas.

Iepriekšējo reizi Rīgā sabiedriskā transporta biļešu cenas tika paaugstinātas 2015. gada sākumā. Toreiz, pielīdzinot cenu viena brauciena pašizmaksai, biļetes cena tika teju dubultota – tā pieauga no 60 centiem līdz 1,15 eiro.

