'Studentu sindroms'– iekšlietu ministrs aicina nebojāt nervus, stāvot garās rindās pēc dokumentiem

"Tas, kas šobrīd notiek, to sauc par "studentu sindromu" – kad tuvojas eksāmens, visi saausās. Ja mēs pārceltu termiņu gadu uz priekšu, mēs pēc gada nonāktu tādā pašā situācijā," raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS), vērtējot situāciju ar garajām rindām pēc dokumentiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļās un prasību, ka no 1. maija personas apliecībai jeb eID kartei jākļūst par obligātu personu apliecinošu dokumentu.

