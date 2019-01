Ko vērts apsvērt, pirms uzsākt attiecības ar kolēģi

Kad divi cilvēki uzsāk attiecības, viņi kļūst viens otram par atbalsta personām un labākajiem draugiem, taču, "ieskatoties" kolēģī, šis saraksts kļūst garāks. Lielākoties ļaudis mēģina nošķirt mājas dzīvi no karjeras, taču šajā gadījumā viss saplūst vienā. "Reader's Digest" eksperti apkopojuši lietas, kuras ieteicams pārdomāt, pirms meties attiecību virpulī ar kolēģi.

Simpātijas starp kolēģiem nav nekas jauns, un tam ir pavisam loģiski pamatojumi. Visveiksmīgākajā gadījumā – priekšniekam izdevies savā uzņēmumā savākt komandu, kurai ir līdzīgas vērtības un redzējums uz dzīvi, kas darbiniekus jau kaut kādā ziņā vieno. Tāpat daudzi cilvēki velta savai karjerai lielāko daļu dzīves, attiecības un ģimenes veidošanu noliekot otrajā plānā. Un te viņi arī satiekas – darbavietā.

Vai tas viss ir tik nopietni. Cilvēki ir ļoti dažādi, tāpēc draudzīgumu ļaudis mēdz jaukt ar flirtu. Pirms ļauj sev apsvērt tālākas nākotnes plānus, uzmanīgi pavēro, vai kolēģis tādus pašus skatienus vai žestus neizrāda arī citiem darbiniekiem un tu neesi pārpratusi raidītos signālus.

Daudzveidīgas sarunas. Skaidrs, ka pirmajā brīdī varētu šķist – jums ir tik daudz kā kopīga! Taču nereti pēc publiskas paziņošanas par attiecībām un tuvākas iepazīšanās nākas atskārst, ka lielos vilcienos vienīgā kopīgā lieta jums ir darbs. Šādas attiecības kļūst garlaicīgas un nogurdinošas, tāpēc nākas katram iet savu ceļu, bet šāda romāna uzsākšana var būt atstājusi manāmas pēdas tajā, kā uz tevi kā profesionāli skatīsies citi kolēģi.

Ja nu tomēr neizdodas? Uzsākot attiecības ar jaunu partneri, nevajag galvā iesēt domu – nevar jau zināt, cik ilgi tās būs un vai drīz jau neizšķirsies. Protams, šāda iespēja vienmēr pastāv, taču tā parasti "buksē" attiecību virzību un aprauj iespējamu nākotni jau pašā pamatā. Taču, uzsākot veidot tuvāku kontaktu ar kādu kolēģu, šo jautājumu tomēr vajadzētu kaut teorētiski pārdomāt, jo – izvākties no kopīgas dzīvesvietas ir viena lieta, bet tas nemainīs to, ka katru dienu vairākas stundas atradīsieties vienā vietā.

Tas gan nenozīmē, ka sevi vajadzētu noskaņot uz sliktāko, jo, ļoti iespējams, ka šis cilvēks ir tava otra pusīte. Ja kāds zinātu atbildi uz jautājumu - "Kā saprast, vai attiecības tiešām izdosies", šis cilvēks būtu stāvus bagāts, tomēr der atcerēties – uzsākot attiecības ar cilvēku ārpus darba vides, tu riskē ar savām jūtām, bet, saejot kopā ar kolēģi, tu liec uz spēles arī savu turpmāko karjeru šajā vietā, jo ne visas attiecības beidzas uz draudzīgas nots.

Publiska paziņošana. Kamēr vieniem kolēģiem var būt pilnībā vienalga, kas notiek tavā privātajā dzīvē, līdz tas nesāk ietekmēt viņu darba ikdienu, citi par to var nebūt tik klusi un saprotoši. Baumas klīst ātri, tām ir arī tieksme apaugt ar dažādiem nepatiesiem faktiem, kā rezultātā priekšniecība par darbinieku romantiskajām attiecībām var uzzināt pārspīlētā formā. Ja abi esat nolēmuši, ka dosiet iespēju jūsu savienībai, to vajadzētu arī paziņot tiešajam priekšniekam pašiem, lai izvairītos no sarunām aiz muguras un viņu nomierinātu – attiecības neietekmēs darba produktivitāti un kvalitāti.

Darbā jāsaglabā profesionalitāte. Lai saglabātu balansā privāto dzīvi un karjeru, tās ir jāspēj nodalīt. Ja dusmojies uz partneri par kādu sadzīvisku jautājumu, tas nenozīmē, ka viņš kaut ko nepareizi izdarījis profesionālajā jomā. Ja uzsāksi nopietnas attiecības ar kolēģi, savas karjeras labad būs jāsavaldās arī tad, kad dusmās gribēsies viņu nobērt ar pārmetumiem.

Vēl citus ieteikumus, kā rīkoties, ja esi attiecībās ar kolēģi, uzzini šeit.